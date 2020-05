"Ameryka Express 2" odcinek 10. Test na celność i liczenie schodów. Kto zdobył ostatni immunitet?

Finał programu "Ameryka Express 2" coraz bliżej, więc rywalizacja staje się coraz bardziej zacięta! Z czym tym razem musieli zmierzyć się uczestnicy? Kto okazał się najgorszy? Sprawdźcie, co wydarzyło się w 10. odcinku "Ameryka Express 2"!

"Ameryka Express 2" odcinek 10. - co się wydarzyło?

Dziesiąty odcinek "Ameryka Express 2" zaczął się o bitwy o koszyki! Wielka pogoń, w której wygrają najszybsi. Chyba nikt się nie spodziewał, że walka będzie zacięta od samego rana! Nic dziwnego, w końcu meta programu "Ameryka Express" jest już coraz bliżej! Dlatego też przyszedł czas na tradycyjne przejęcie amuletów. Do tej pory niektórzy zdobyli ich bardzo dużo, konto innych zaś było zupełnie puste. Bitwę o amulety wygrał zwycięzca ulicznej kolumbijskiej gry o nazwie Yermis, przypominającej połączenie gry w baseball i polskie kapsle.

Patrycja i Żaneta próbowały złapać podwózkę, ale zamiast tego... dostały piwo. Cóż, dobre i to! Początkowe problemy miały też Karolina i Marta, ale do tej pory były bezbłędne, więc i tutaj muszą dać radę! Paweł Deląg i Dariusz Lipka za to otrzymali... czapki od policjantów! Później Paweł i Dariusz oraz Patrycja i Żaneta odmówili realizacji zadania. Nie dość, że wycinka, to jeszcze rakotwórczy olej palmowy - powiedział Deląg. Nie jest to zgodne z naszymi przekonaniami - powiedzieli uczestnicy. W tym samym momencie bracia Collins, będąc w drodze, byli praktycznie świadkami wypadku, gdy drzewo spadło na ciężarówkę. To pokazało kruchość ludzkiego życia...

Finalnie tylko trzy pary wypełniły zadanie i mogły wziąć udział w grze: Karolina i Marta, Ernest i Małgosia oraz bracia Collins. Wszyscy poszli grać nie czekając na Pawła Deląga i Dariusza Lipkę. Szalona gra łączyła ekspresową jazdę rikszami i kojącą nerwy grę w domino, której na co dzień oddają się lokalni seniorzy zgromadzeni na placyku w niewielkim San Martin Cezar. Finalnie wszystkie amulety wróciły do modelek, chociaż bracia Collins robili wszystko, aby wygrać!

Pod koniec dnia prowadząca, oprócz informacji o konieczności poszukania noclegu, poprosiła pary, aby zastanowiły się kto w ich duecie lepiej wykonuje zadania, a kto jest lepszy podczas szukania transportu i noclegu. Co miała tak naprawdę na myśli? Bracia Collins znaleźli nocleg u biednej rodziny, co ich przeraziło, a dodatkowo uruchomiło wspomnienia z dzieciństwa. Też dorastali w miejscu, gdzie pieniądze na alkohol zawsze musiały się znaleźć...

Kolejna misja składała się z bardzo wielu elementów. Wymagała spostrzegawczości, celności, wielkiej odwagi, precyzji oraz nerwów ze stali. Wiszący most nie zachęcał do przejścia, ale po raz kolejny uczestnicy musieli pokonać swoją słabość. Jednak najpierw trzeba było dotrzeć na start, a już poszukiwanie transportu wywołało konflikt pomiędzy Karoliną i Martą a Pawłem i Darkiem. Dziewczyny nie zachowały się tak jak powinny? W korku jednak najlepiej poradzili sobie bracia Collins. Następnie zawodnicy musieli znaleźć odpowiednio oznaczone domy, gdzie czekały na nich... kuleczki z farbą! Jak można było się spodziewać, to była amunicja, którą musieli wykorzystać zawodnicy. W tym zadaniu liczyła się celność! Później części uczestników wyzwanie sprawiło... liczenie schodów. Cóż, łatwo się pomylić!

Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał okazali się najlepsi w tej konkurencji i to oni zdobyli ostatni immunitet w tym sezonie "Ameryka Express"!