"Ameryka Express 2" odcinek 13. FINAŁ! Kąpiele błotne, gotowanie w restauracji i wielcy zwycięzcy! Karolina Pisarek i Marta Gajewska zwyciężczyniami!

W finałowym odcinku "Ameryki Express 2" uczestnicy brali udział w kąpielach błotnych, musieli przygotować typowe kolumbijskie danie. Zacięty wyścig wygra

"Ameryka Express 2" odcinek 12. FINAŁ - co się wydarzyło?

Ostatnia przedfinałowa misja była bardzo przyjemna. Uczestnicy musieli zażyć leczniczej kąpieli w wulkanicznym błocie El Totumo, czyli najmniejszym wulkanie w Kolumbii. Wszystko byłoby bardzo relaksujące, gdyby nie to, że zebranym na ciele błotem należało zapełnić całkiem duże wiadro. Najszybciej z tym zadaniem uporały się Karolina i Marta, które od razu ruszyły w dalszą podróż. Uczestnicy do malowniczej Cartageny, gdzie ostatnia para w punkcie kontrolnym pożegnała się z wyścigiem tuż przed finałową rozgrywką. Do miejsca finałowej rozgrywki jako ostatni dotarli Paweł i Darek i tym samym odpadli z dalszej gry.

Pierwsze zadanie ostatniego dnia wyścigu Ameryka Express polegało na zebraniu wszystkich składników potrzebnych do wykonania tradycyjnego dla Ameryki Południowej dania o nazwie arepa. Obie pary sprytnie wymyśliły aby skorzystać z kuchni w restauracjach. Natychmiast po wykonaniu kolumbijskich bułeczek pary musiały odnaleźć hasło, dzięki któremu mogły wsiąść do motorówek i udać się w kierunku kolejnej misji.

Szybkie łodzie dowiozły uczestników na karaibską, rajską plażę, gdzie czekało na nich zadanie sprawnościowe. Prosto z plaży uczestnicy wylądowali w środku miasta, gdzie musieli błyskawicznie przeistoczyć się w sprzedawców lodów, przejść się z koszem owoców na głowie i odnaleźć klucz do apartamentu, gdzie był ukryty ostatni Amulet w tym sezonie. Bracia Collin i modelki szli łeb w łeb, jednak to panowie zdobyli amulet.

Szalona gonitwa po zakorkowanej Cartagenie w poszukiwaniu kolejnych wskazówek dotyczących lokalizacji mety była najbardziej wyczerpującym fizycznie i psychicznie zadaniem w całej serii.

"Amerykę Express" wygrały Karolina Pisarek i Marta Gajewska!