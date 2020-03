"Ameryka Express 2" odcinek 3. Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał mieli wyjątkowe szczęście. Czy ktoś odpadł z programu? Co się wydarzyło?

W 3. odcinku "Ameryka Express 2" najważniejsze było to, kto otrzyma Immunitet! Czy tym razem nikt nie odpadł z programu? Sprawdź, co wydarzyło się w 3. odcinku "Ameryka Express 2"!

"Ameryka Express 2" odcinek 3. - co się wydarzyło?

W tym odcinku "Ameryka Express 2" 7 par walczyło o immunitet. Przed startem wszystkie pary wymieniły się czułymi wiadomościami spisanymi na swoich latawcach i ruszyły szukać noclegu. Telefon został przekazany pierwszej na mecie parze, czyli Patrycji i Żanecie. Szukanie miejsca do spania nie było łatwe. Różal próbował swoich sił po angielsku, a Paweł Deląg handlował "Quo vadis" na dvd.

Kolejny dzień rozpoczął się od misji w najbardziej spektakularnym miejscu jakie można sobie wyobrazić. Czynny wulkan Pacaya wznoszący się powyżej 2500 metrów nad poziomem morza, stanowił scenerię do bardzo prostej czynności. Każdy przyzna, że gotowanie jajek na twardo to sprawa banalna. Jednak gotowanie ich bezpośrednio na skałach wulkanicznych, pod którymi buzuje lawa nie zdarza się codziennie. Uczestnicy poradzili sobie z tym wyzwaniem korzystając z wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie oraz rozmaitych przyrządów, które wyciągali ze swoich plecaków. Z jajami ugotowanymi prawdopodobnie na twardo, pary ruszyły w dalszą drogę do stolicy Gwatemali – Gwatemala City.

Kolejna gra o Amulet, udział w której wzięły trzy pary: Karolina i Marta, bracia Collins oraz Małgosia i Ernest, składała się z kilku etapów, a tematem przewodnim były buty. Końskie i ludzkie. Po grze, którą wygrali Małgosia i Ernest, wszyscy ruszyli w kierunku mety. Przed wpisaniem się do książki prowadzącej, przy pomocy prostej gry w kulki, każdy duet musiał wybrać swoją ulubioną parę. Na samym końcu okazało się, że w trzecim odcinku Immunitet zdobędzie para, która przyniosła ze sobą najwięcej ugotowanych na twardo jajek. Daria, jak na znakomitą kucharkę przystało, podeszła do sprawdzianu bardzo sumiennie i z rozmachem. Nie wszyscy poradzili sobie z misją, ale zwycięzcy nie posiadali się ze szczęścia i z radością udali się na zasłużony odpoczynek.

W 3. odcinku nikt nie odpadł. Immunitet zdobyli Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał!