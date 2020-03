"Ameryka Express 2" odcinek 4. Jądra i móżdżek trafiły na talerze! Marcin "Różal" Różalski i Bartosz Fabiński odpadli z programu! Czy na pewno?

Czas na kolejny etap wyścigu w programie "Ameryka Express 2"! Tym razem przygody uczestników w sporym stopniu miały wymiar kulinarny, lecz wcale nie oznacza to, że było przyjemnie! Co wydarzyło się w 4. odcinku "Ameryka Express 2"? Sprawdź, która para musiała opuścić Amerykę!

"Ameryka Express 2" odcinek 4. - co się wydarzyło?

W poprzednim odcinku uczestnicy wskazywali swoje ulubione pary. Stare porzekadło głosi jednak - "Uważaj, o co prosisz!" Pary zostały bowiem pomieszanie w zgodnie ze wskazaniami uczestników. Teraz zaczęły dominować kombinacje damsko-męskie. Co z tego wynikło?

W pierwszym zadaniu nowe pary musiały opróżnić talerze z nietypowymi potrawami - móżdźkiem, jądrem i słoniną, które mieli popić słodko kwaśnym napojem z tamaryndowca. Bracia Collins i Paweł Deląg chcieli się nawet zbuntować. - Najwyżej odpadniemy! Nie zjem tego, nawet za milion złotych - komentowali. Twórcy pozostawili im jednak furtkę. Ten, kto odmówił wykonania zadania, musiał poczekać aż inni skończą i odczekać jeszcze 10 minut. Ci, którzy odważyli się spróbować dań, przechodzili przez istne męki... Jako pierwsza "posiłek" skonsumowała Patrycja Markowska, która tego dnia była w parze z Dariuszem Lipką.

Parze, na której czele stanął Grzegorz Collins, poszczęściło się i mogła ona przejechać do kolejnego punktu... radiowozem na sygnale! Inni uczestnicy nie mieli aż tak szybkiego środka transportu. Patrycja i Darek jako pierwsi dotarli do kolejnego punktu kontrolnego i ruszyli dalej w drogę wozem pełnym ananasów, który później... musieli ręcznie rozładować. Pozostały pary miały ruszyć w drogę busami, w których mieli razem z nimi jechać localsi.

W tym odcinku o amulet rywalizowały dwie pary - Patrycja i Darek oraz Gosia i Ernest. Polska wokalistka zanim przystąpiła do nowego zadania, postanowiła przytulić się... do najstarszego drzewa w mieście i dodać sobie energii. Aby zdobyć amulet, uczestnicy musieli wycisnąć litr soku z aloesu. Mogli jednak korzystać wyłącznie ze specjalnie oznakowanych roślin. Nie było to zadanie łatwe. W tej rywalizacji zwyciężyli Gosia i Ernest.

Gwiazda serialu "19+" w nagrodę otrzymała także czerwoną flagę. Jej działanie można opisać następująco - jeśli pomacha się nią przed inną parą, zostaje ona "zamrożona" na 10 minut. Gosia Heretyk, która była liderką pary immunitetowej, przekazała ją Grażynie Wolszczak, która mogła ją wykorzystać w trakcie kolejnego etapu wyścigu. Zanim pary wróciły do rywalizacji, musiały jednak znaleźć sobie nocleg. Jednym poszczęściło się bardziej, innym mniej.

Tym razem pary miały do przebycia 144 km. W trakcie wyścigu musiały unikać czerwonej flagi i wykonać jedno zadanie, które sprawdzi ich wiedzę na temat ziaren i owoców kawy. Jako pierwsi do zadania przystąpili Różal i Filip. Poradzili sobie z nim perfekcyjnie! Inne pary miały nieco więcej problemów. W ruch poszła także czerwona flaga. I to kilkakrotnie! Przed nimi była już tylko meta.

Aby jednak móc przekroczyć jej linię, uczestnicy musieli zdobyć świecę i ją zapalić. Powstały zatem dwa problemy. Po pierwsze, jak zdobyć świecę, a po drugie, jak utrzymać ogień. Jako pierwsi linię metę przekroczyli Paweł i Żaneta, a jako ostatni wyścig ukończyli Różal i Filip. Jako, że to zawodnik MMA był szefem drużyny, oznacza to, odpadł on i Bartosz Fabiński. Czarna Koperta ich nie uratowała.

Co ciekawe, uratować ich może tzw. "przywracanka do programu". W 6. odcinku "Ameryki Express" para wystartuje równolegle z innymi uczestnikami, a ich zadaniem jest przejście całej trasy, unikając zauważenia przez jakiegokolwiek innego uczestnika. Czy uda im się to osiągnąć?

W 4. odcinku "Ameryka Express 2" odpadli Marcin "Różal" Różalski i Bartosz Fabiński!