"Ameryka Express 2" odcinek 5. Zabawa instrumentami i rywalizacja podczas parad. Karolina i Marta faworytkami do zwycięstwa?

Za nami 5. odcinek 2. sezonu programu "Ameryka Express". Przed zawodnikami było 265 kilometrów emocjonującej rywalizacji! Sprawdźcie, co wydarzyło się w 5. odcinku "Ameryka Express 2"! Która para odpadła z programu?

"Ameryka Express 2" odcinek 5. - co się wydarzyło?

Piąty odcinek Ameryka Express przebiegł pod hasłem Święta Niepodległości, które w Gwatemali obchodzi się wyjątkowo hucznie. Uczestnicy na starcie, już w oryginalnych parach, mieli niewątpliwą przyjemność nauczyć się grać na różnych instrumentach, a potem z tymi instrumentami podróżować. Wszystko po to, aby spotykając paradę z okazji święta Niepodległości móc w niej zagrać. Instrumenty były różnej wielkości i niektórym trudno było z nimi złapać transport. A od tego zależało wiele...

W tym odcinku pary musiały się zmierzyć z ulewnym deszczem, do tego trudnością okazało się znalezienie noclegu. Szczególnie Patrycja Markowska przeżywała, że dachu nad głową udzielili jej bardzo biedni ludzi, którzy gotowi byli sobie odjąć od ust, aby jej pomóc. Inni uczestnicy musieli się pogodzić, że tym razem czekało na nich spanie... pomiędzy robakami! Nie ma wygód! Tutaj jest walka o przetrwanie. Więcej szczęścia mieli Paweł i Darek, którym... trafił się nocleg w hotelu! Na bogato! Grzegorz Collins i Rafał Collins w nocy schronieniem podzieli się z Karoliną Pisarek i Martą Gajewską-Komorowską.

Następnego dnia przyszedł czas na łowienie ryb! Bracia Collins radzili sobie z zadaniem początkowo całkiem sprawnie, ale już Karolinie i Marcie szło ciut gorzej... A każda złowiona ryba była na wagę złota! Potem role się odwróciły! Dziewczyny radziły sobie lepiej, a panowie mieli problemy z siatką! Później Patrycja Markowska i Żaneta Lubera nie mogły oderwać wzroku od syna Grażyny Wolszczak! Było to dla nich zdecydowanie ciekawsze niż łowienie ryb, z którym ewidentnie sobie nie poradziły.

W kolejnym zadaniu, które przeznaczone było dla braci Collins oraz Karoliny i Marty, najpierw trzeba było dopasować odpowiednie symbole, znaleźć piłki, a następnie umieścić je w koszu. Wszystko to... pływająco! Łatwo nie było. O pomyłkę nie było trudno. Karolina i Marta zdobyły w tej konkurencji 5 tysięcy złotych! Dziewczyny na czele!

Później przyszedł czas na wyścig! Szczególnie Karolina i Marta walczyły o udział w kolejnych paradach. To poskutkowało udziałem w pięciu! Inną taktykę mieli bracia Collins, którzy zaliczyli tylko jedną. Paweł i Darek mieli mniej szczęścia. Fejm Deląga nie zadziałał i nie dość, że dotarli ostatni na metę, to jeszcze nie zaliczyli żadnej parady! Najlepsi tutaj byli Ernest i Gosia oraz Karolina i Marta - ekipa, która zaliczyła więcej parad zgarnia immunitet i ta sztuka udała się Karolinie i Marcie! O dziwo dziewczyny postanowiły się go zrzec na rzecz Grażyny i Filipa!

W tym odcinku nikt nie odpadł z programu!