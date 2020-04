"Ameryka Express 2" odcinek 6. Wielki powrót Różala i Bartka Fabińskiego! Patrycja i Żaneta ostatnie na mecie! Odpadły?

W 6. odcinku 2. sezonu programu "Ameryka Express" obserwowaliśmy wielki powrót Różala i Bartosza Fabińskiego. Czy udało im się spełnić wszystkie warunki umożliwiające im powrót do porgramu? Sprawdź, co wydarzyło się w 6. odcinku "Ameryka Express 2"!

"Ameryka Express 2" odcinek 6. - co się wydarzyło?

W poprzednich odcinkach z programu odpadli Marcin "Różal" Różalski i Bartosz Fabiński. Daria Ładocha zaproponowała im jednak, że mogą bawić się dalej, jeśli będą podążać szlakiem pozostałych uczestników, pozostając niezauważonymi. Mieli zrobić zdjęcia przynajmniej dwóm parom i przybyć na metę każdego etapu na przynajmniej przedostatniej pozycji. Panowie podjęli wyzwanie bez wahania.

Zabawa instrumentami i rywalizacja podczas parad. Karolina i Marta faworytkami do zwycięstwa?Zobacz więcej

Im bliżej morza karaibskiego tym cieplej i wilgotniej. Uczestnicy czuli już zmęczenie pogodą, ale także przybijała ich bieda, którą oglądali dookoła. Ten odcinek odkrył przed nimi najpiękniejsze miejsca w Gwatemali – położoną na jeziorze wyspę Flores, ruiny miasta Majów czyli słynny Tikal oraz San Felipe Castillo nad jeziorem Izabal. Pierwsza misja, od której zależało kto w jakim czasie wystartuje do punktu kontrolnego gry, wymagało od zawodników umiejętności matematycznych. Mieli do rozwiązania zagadkę matematyczną z użyciem cyfr Majów. - Matematyka to jest czarna magia, ale okazało się, że nie było tak trudno. Szczególnie dla Karoliny, która bardzo szybko wpadła na to, jak to rozwiązać - przyznała Marta Gajewska-Komorowska.

Tylko pary, które otrzymały rozwiązanie i wykazały się sprytem oraz pomysłowością mogły ścigać się swoim osobistym tuk tukiem oraz spróbowały swoich sił w układaniu piramidy Majów z olbrzymich przestrzennych puzzli. W grze o amulet udział wzięły dwie pierwsze na mecie pary: Karolina i Marta oraz Paweł i Darek, a także para immunitetowa: Grażyna i Filip. Zwyciężyły modelki! Wieczór zastał uczestników w szczerym polu, zrobił się niebezpiecznie… Szukając noclegu trafili w najróżniejsze miejsca - zakład kamieniarski produkujący nagrobki, squat bez wody i prądu gdzie zamiast talerzy używa się liści oraz… hotel z basenem!

Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał przeszli test przed ślubem! Udział w reality show TVN umocił ich związek?Zobacz więcej

Jednocześnie podczas całego odcinka za uczestnikami podążali, niczym tajemniczy Don Pedro Szpieg z Krainy Deszczowców, Różal i Bartek. Uczestnicy, aby dowiedzieć się gdzie dokładnie znajduje się meta odcinka, musieli wykonać misję z kakaowcem w roli głównej i samemu odkryć adres. Pierwsi dotarli Małgosia i Ernest. Ostatnia para na mecie - Patrycja i Żaneta - miała przed sobą widmo pożegnania się z programem. W grze była jednak też czarna koperta, która uratowała dziewczyny.

W 6. odcinku "Ameryka Express 2" nikt nie odpadł!