"Ameryka Express 2" odcinek 7. Odgadywanie polskich piosenek, gotowanie i picie rumu! Odpadli Grażyna Wolszczak i Filip Sikora!

W 7. odcinku 2. sezonu programu "Ameryka Express" uczestnicy wzięli udział w zabawie, w której odgadywali polskie piosenki. Musieli również ugotować zupę oraz rozpoznać rum wśród różnych napojów. Kto odpadł? Sprawdź, co wydarzyło się w 7. odcinku "Ameryka Express 2"!

"Ameryka Express 2" odcinek 7. - co się wydarzyło?

W poprzednim odcinku jako ostatnie na metę dotarły Patrycja i Żaneta. Na szczęście w grze była jednak też czarna koperta, która je uratowała. Na początku 7. odcinku Daria Ładocha oświadczyła uczestnikom, że ktoś ich obserwował i robił zdjęcia - szybko wyszło na jaw, że to Marcin "Różal" Różalski i Bartosz Fabiński, którzy wrócili do programu.

W pierwszym odcinku sprawdzono wiedzę uczestników z polskiej muzyki rozrywkowej. Na tradycyjnej gwatemalskiej marimbie zabrzmiały rytmy takich hitów jak: "Autobiografia", "Małgośka", "Takie tango" czy "Ona tańczy dla mnie". Większość uczestników świetnie poradziła sobie z tym zadaniem, z kolei bracia Collins mieli duże problemy z rozpoznaniem jakiegokolwiek utworu. Zaś Patrycja Markowska była zachwycona, gdy usłyszała piosenkę swojego ojca w Gwatemali.

W kolejnym etapie pary rywalizowały o wejście do gry o amulet. Najszybciej na miejscu znaleźli się bracia Collins, Małgorzata Heretyk z Ernestem Musiałem oraz Grażyna Wolszczak z synem Filipem Sikorą. Musieli oni wśród rozległych wód Rio Dulce odnaleźć prowadzącą, przemieszczając się na łódkach. Nie było to jednak takie łatwe, bo Daria ciągle zmieniała miejsce! Najgorzej całą sytuację przeżywała Małgorzata, która boi się wody. Pierwsi na mecie zjawili się Grażyna i Filip, a niedługo po nich para aktorów z 19+. To właśnie te dwie pary walczyły o amulet. Uczestnicy musieli ugotować tradycyjne danie ludu Garifuna - zupę rybną Tapado.

W międzyczasie Paweł Deląg z Dariuszem Lipką znaleźli pokój w hotelu po uprzednim flirtowaniu z recepcjonistką. Pozostałe pary równie szybko znalazły hotele, nawet Karolina Pisarek z Martą Gajewską-Komorowską, które pamiętając przygody z poprzedniego odcinka, wzruszyły się nawet dość skromnym pokojem. Marcin "Różal" Różalski z Bartoszem Fabińskim musieli się za to mocno napracować, by dostać nocleg.

Dwie pary walczące o amulet dostały od Darii składniki i instrukcje dotyczące przygotowania zupy. Niestety były one podane zbyt szybko, nie mogli ich również zapisać. Poza tym gotowali przywiązani do siebie liną! Było to trudne, ale tę konkurencję i amulet wygrali Grażyna i Filip!

Następnego dnia pary wzięły udział w zadaniu, w którym musieli rozpoznać rum wśród innych napojów bezalkoholowych. Kiedy uczestnik rozpoznał niewłaściwie, musiał wypić zawartość kieliszka, w którym były okropne połączenia smakowe. Karolina Pisarek, choć nie pije alkoholu, świetnie sobie z tym poradziła! Z kolei Grażyna i Filip byli po tej konkurencji trochę podchmieleni...

Później oglądaliśmy dalszą część wyścigu i wtedy pojawiły się nerwy i rywalizacja. W dodatku część uczestników utknęła w gigantycznym korku! Pierwsi dotarli Małgosia i Ernest. Grażyna i Filip byli ostatni, ale Marcin "Różal" Różalski z Bartoszem Fabińskim chcieli odpaść za nich. Nie było to jednak możliwe. Grażyna i Filip oddali swój amulet Karolinie i Marcie.

W 7. odcinku "Ameryka Express 2" odpadli Grażyna Wolszczak i Filip Sikora!

Źródło: TVN/x-news