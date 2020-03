"Ameryka Express 2". Syn Grażyny Wolszczak, Filip Sikora, miał obawy przed podróżą z mamą. Co dla niego było najgorsze?

Grażyna Wolszczak wiedziała, że jeśli ma brać udział w programie "Ameryka Express", u jej boku musi być silny mężczyzna. Nie miała wątpliwości - to musi być Filip. Okazuje się jednak, że jej syn nie był tego taki pewny.

Grażyna Wolszczak z synem, Filipem Sikorą w "Ameryka Express"

To jedyna taka para w "Ameryka Express 2". Grażyna Wolszczak postanowiła wyruszyć do Gwatemali i Kolumbii razem ze swoim dorosłym synem, Filipem Sikorą. - Wiedziałam, że musi to być młody, silny mężczyzna, żeby ewentualnie służył mi wsparciem, gdy będę wymiękała - wskazuje aktorka.

Okazuje się jednak, że Filip nie od początku był przekonany, że podróż z mamą to dobry pomysł. - Na początku mama powiedziała mimochodem, że "tutaj mnie mój agent zgłosił do programu, ciebie zgłosił do programu, ale jest malutka szansa, że w ogóle pojedziesz więc się tym nie martw. Potem, miesiąc później dostaję telefon: "słuchaj, jedziemy". A ja tak: "czekaj, czekaj, ja muszę się zastanowić w ogóle", bo wcześniej tego nie brałem w ogóle na poważnie - opowiada syn Grażyny Wolszczak.

Filip przyznaje, że miał spore obawy przed rozpoczęciem przygody w "Ameryka Express". Był przekonany, że kłótnie z mamą będą codziennością. Czy tak faktycznie było? Jak udział w programie będą wspominać Grażyna Wolszczak i jej syn? Czego nowego dowiedzieli się o sobie? Zobacz wideo!

