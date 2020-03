"Ameryka Express 2" to strzał w 10? Reakcje widzów na nową edycję reality show TVN mówią same za siebie

Coś, co widzowie lubią najbardziej. Przyszedł czas na nową ramówkę stacji telewizyjnych. W ofercie TVN pojawił się program "Ameryka Express 2". Jakie są reakcje na nowy sezon reality show TVN?

"Ameryka Express 2" w nowej odsłonie

W wiosennej ramówce TVN nie mogło zabraknąć "Ameryki Express 2". W środę (4.03) wieczorem odbył się premierowy odcinek, gdzie 8 par wyruszyło razem z Darią Ładochą w podróż pełną przygód po Gwatemali i Kolumbii. Można spodziewać się naprawdę sporo emocji. "Zapowiada się ciekawie" - dzielą się wrażeniami widzowie. Na samym początku - ku zdziwieniu widzów i uczestników - nie pojawili się wszyscy. Zabrakło Pawła Deląga i Patrycji Markowskiej. - Poprawiono dynamikę i tempo rozgrywki, a wstawka z zagubionymi Markowską i Delągiem, nawet jeśli wyreżyserowana, wprowadziła trochę świeżości do oklepanej już trochę formuły. Pozytywny odbiór pierwszego odcinka to solidny fundament pod utrzymanie uwagi widzów na cały sezon - zwraca uwagę dziennikarz show-biznesowy Piotr Grabarczyk.

Niewątpliwie intrygującymi akcentami tej edycji jest relacja braci Colins, którzy kłócili się na każdym kroku, Grażyny Wolszczak i jej syna, którego czasami nazywa "lala". Iwona i Reggie Benjaminowie również odstawali (w dobrym tego słowa znaczeniu) swoim stylem bycia. Celebryci, którzy zazwyczaj pławią się w luksusach, w programie musieli żyć w naprawdę ubogich warunkach. Momentami wyglądało to komicznie.

- Nowa edycja, w porównaniu do poprzedniej, wyróżnia się przede wszystkim dużo lepszym castingiem. I to zarówno jeśli chodzi o potencjał celebrycki, bo mamy tu nazwiska doskonale znane widzom, takie jak Deląg, Markowska czy Wolszczak, jak i osobowościowym - uczestnicy są charyzmatyczni i zabawni - zauważa Grabarczyk.

"Ameryka Express 2" hitem? Widzowie są na "tak"

Najlepszym potwierdzeniem tego, jak został przyjęty pierwszy odcinek drugiego sezonu "Ameryka Express" są reakcje widzów. W mediach społecznościowych wręcz wylała się fala pozytywnych komentarzy. Choć trudno w to uwierzyć, widzowie nie szczędzili miłych słówek. Dobrze dobrany skład, ciekawe i zabawne wątki sprawiły, że program "Ameryka Express 2" został przyjęty entuzjastycznie! "Bardzo fajna ekipa", "Super odcinek", "Ten program się nigdy nie znudzi", "Super ludzie będzie wesoło", "Świetna ekipa! Już kocham wszystkich!" - czytamy na instagramowym profilu show TVN.

"Najbardziej szkoda mi jest Różala"

Szeroko komentuje się również wątek Różala, który przez swój kontrowersyjny wygląd miał problem ze złapaniem stopa czy załatwieniem noclegu. Wiele mieszkańców bało się Marcina. Sam uczestnik show TVN ma jednak mało pozytywne odczucia, co do programu. - Z tego, co sobie zakładałem, sprawdziła się tylko korzyść finansowa - mówi nam Różal. - Jeżeli teraz dostałbym zaproszenie do programu, wiedząc, jak to będzie wyglądało, to bym nie skorzystał - podsumował. Wygląd sportowca budzi skrajne emocje. Wypływa z tego bardzo ważna lekcja na temat tego, że pod żadnym pozorem nie powinno się oceniać człowieka po wyglądzie. W końcu każdy oprócz "warstwy zewnętrznej" ma też tę wewnętrzną.

