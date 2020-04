"Ameryka Express". Grażyna Wolszczak przejęła budynek teatru Tomasza Karolaka! Co dalej z teatrem IMKA?

Grażyna Wolszczak przejęła budynek, w którym mieści się teatra IMKA Tomasza Karolaka. Co to oznacza dla aktora? Czy IMKA wciąż będzie istniała? Znamy szczegóły!

Grażyna Wolszczak zlikwiduje teatr Tomasza Karolaka?

Budynek, w którym od 10 lat mieści się teatr IMKA Tomasza Karolaka jest podnajmowany od ZHP. Z końcem czerwca 2020 roku, umowa najmu wygasa. Wiadomo już, że nieruchomość przejmie Grażyna Wolszczak z Fundacją Garnizon Sztuki. Co to oznacza dla Karolaka?

"(...) Właściciel budynku złożył nam, czyli Fundacji Garnizon Sztuki, propozycję na dalsze prowadzenie tego obiektu kulturalnego, bo chcą, by nadal w tym miejscu mieścił się teatr. Podpisaliśmy umowę" – powiedziała Grażyna Wolszczak w rozmowie z "Super Expressem". "Z największą przyjemnością będę udostępniała Tomaszowi Karolakowi teatr. Czy będzie chciał? O to trzeba jego zapytać, to jego decyzja, czy zechce z nami pracować" – dodała.

Czy Tomasz Karolak zdecyduje się na pracę u Wolszczak? Wiadomo, że bardzo chce zorganizować imprezę z okazji dziesięciolecia teatru. Jubileusz miałby się odbyć właśnie w budynku, który przejęła jego koleżanka z branży. Czy do tego dojdzie? Co dalej? Przekonamy się wkrótce!

Źródło: Agencja TVN/x-news