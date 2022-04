Andrzej Kopiczyński i Monika Dzienisiewicz-Olbrychska przeżyli razem 38 lat! Do swoich ostatnich dni nie miał świadomości o śmierci ukochanej!

Andrzej Kopiczyński był jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Do dzisiaj jest w pamięci widzów, jako inżynier Stefan Karwowski z kultowego "Czterdziestolatka". Chociaż Kopiczyńskiego znali wszyscy, to niewielu wiedziało, jak bardzo skomplikowana jest historia jego związków. Przez 38 lat był związany z Moniką Dzienisiewicz-Olbrychską i do swoich ostatnich dni nie miał świadomości o śmierci ukochanej!

Andrzej Kopiczyński był jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Wszystko za sprawą kultowego "Czterdziestolatka" Jerzego Gruzy, który sprawił, że już chyba na wieczność Andrzej Kopiczyński w świadomości widzów pozostał fajtłapowatym inżynierem Stefanem Karwowskim. Oczywiście, filmografia Andrzeja Kopiczyńskiego była dużo bogatsza, jednak ta rola sprawiła, że stał się rozpoznawalny w całym kraju. ANDRZEJ KOPICZYŃSKI - WSZYSTKIE ŻONY Chociaż Andrzeja Kopiczyńskiego znali wszyscy Polacy, to niewielu wiedziało, jak bardzo skomplikowane jest życie uczuciowe aktora. Swoją pierwszą żonę, którą później wręcz wymazał z życiorysu, poznał jeszcze na studiach w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej i Teatralnej. Małżeństwo z Kaliną Pieńkiewicz było krótkie. Oboje wspólnie wyjechali do teatru w Olsztynie, gdzie kobieta poznała innego. Dla Kopiczyńskiego to był cios. Lata później Andrzej Kopiczyński wyznał, że za swój pierwszy poważny związek uznał małżeństwo z drugą żoną, aktorką Marią Chwalibóg. Ta relacja również nie przetrwała; przyczyną były częste rozłąki i zazdrość. Kopiczyński nie narzekał na brak wielbicielek. Trzecią żoną aktora została Ewa Żukowska, która od Kopiczyńskiego była 12 lat młodsza. Poznali się podczas wspólnej pracy w Teatrze Narodowym i zaiskrzyło. W 1973 roku na świat przyszła córka pary, Katarzyna. Ta relacja z kolei skończyła się wielkim środowiskowym skandalem, bowiem Andrzej Kopiczyński zostawił swoją żonę oraz córkę dla innej, a konkretnie dla Moniki Dzienisiewicz-Olbrychskiej. Ewa Żukowska nigdy nie wybaczyła byłemu mężowi zdrady i w zasadzie do dzisiaj nie chce rozmawiać o Kopiczyńskim. ANDRZEJ KOPICZYŃSKI I MONIKA DZIENISIEWICZ-OLBRYCHSKA - HISTORIA UCZUCIA Andrzej Kopiczyński i Monika Dzienisiewicz-Olbrychska kojarzyli się od bardzo dawna, ale w pełni poznali się dopiero w 1978 roku, gdy w Jałcie realizowali zdjęcia do serialu "Życie na gorąco". 44-latek miał wtedy żonę i małą córkę, a ona była dwukrotną rozwódką z małym synkiem. Pierwszy mężem Moniki Dzienisiewicz był scenograf Włodzimierz Wowo Bielicki, którego później zostawiła dla przystojnego i zniewalającego Daniela Olbrychskiego, którego była żoną od 1967 do 1977 roku. Owocem ich miłości był syn, Rafał Olbrychski. Małżeństwo Moniki Dzienisiewicz i Daniela Olbrychskiego skończyło się, gdy aktor rozpoczął swój romans z Marylą Rodowicz, dla której stracił głowę. Swoją drogą, w tym czasie Monika Dzienisiewicz romansowała z Januszem Warmińskim, dyrektorem Teatru Ateneum. Andrzej Kopiczyński zakochał się w Monice Dzienisiewicz-Olbrychskiej do szaleństwa, ale nie chciał dla niej zostawić żony. Finalnie jednak kochanka postawiła na swoim. Sami na ślub zdecydowali się dopiero... po 20 latach związku! Chociaż wiele ich różniło, to byli dla siebie wsparciem. Wielu nie mogło wybaczyć Kopiczyńskiemu, że dla nowej kobiety zostawił żonę i zaniedbał córkę, bardziej zajmując się wychowaniem... Rafała Olbrychskiego. ANDRZEJ KOPICZYŃSKI I MONIKA DZIENISIEWICZ-OLBRYCHSKA - ZMARLI PRAWIE W TYM SAMYM CZASIE W 2014 roku okazało się, że Andrzej Kopiczyński zachorował na Alzheimera. Mógł liczyć jedynie na wsparcie żony. Gdy jego stan się pogorszył, to codzienne czuwała przy nim w szpitalu. To skończyło się 25 czerwca 2016 roku, gdy Monika Dzienisiewicz-Olbrychska wysiadła z samochodu i... osunęła się na ziemię. Rozległy wylew krwi do mózgu. Mimo operacji, nie udało jej się uratować. Andrzej Kopiczyński już wtedy nie poznawał nikogo. Nie był świadomy śmierci swojej ukochanej. Sam zmarł 13 października 2016 roku. Nie został pochowany obok ukochanej żony.