"Ania, nie Anna" - 4. sezon "Anne With an E" jednak powstanie? Fani liczą, że będzie jak z "Lucyferem"!

Serial "Ania, nie Anna" został oficjalnie skasowany, ale fani produkcji o rudowłosej Ani Shirley nie tracą jeszcze nadziei. Jakie były prawdziwe powody rezygnacji Netflixa i CBC z "Anne With an E" i jakie są szanse na to, że 4. sezon "Ani, nie Anny" jeszcze powstanie? Sprawdziliśmy!

"Ania, nie Anna" doczekała się w sumie trzech sezonów. Netfliksowa adaptacja powieści kanadyjskiej pisarki Lucy Maud Montgomery, która została stworzona przy współpracy z kanadyjską stacją CBC, zyskała rzeszę wiernych fanów. Widzowie docenili m.in. sposób, w jaki "Ania, nie Anna" opowiada o dorastaniu, zgłębiając temat szukania własnej tożsamości, uprzedzeń, feminizmu, przemocy rówieśniczej, równości płci i odnajdywania wewnętrznej siły. "Ania, nie Anna" po trzech sezonach została jednak skasowana, ale fani produkcji o rudowłosej Ani Shirley nie tracą jeszcze nadziei. Widzowie nadal zbierają w sieci podpisy pod petycją dotyczącą przedłużenia "Ani, nie Anna" o kolejny sezon. Koniec przygód Ani w styczniu na Netflix! Pełny zwiastun 3. sezonu już w sieci!Zobacz więcej Dlaczego "Ania, nie Anna" została skasowana? Według oficjalnej informacji "Ania, nie Anna" została skasowana przez niewystarczającą oglądalność. Konkretnych liczb nie podano, ale jak tłumaczyła jakiś czas temu Sally Catto z CBC wyniki oglądalności nie osiągnęły założonego przez obie firmy celu. Jak pokazują dane, serialowi nie udało się dotrzeć do widzów w przedziale wiekowym 25-54. Swego czasu głośno było jednak o wypowiedzi prezes CBC, Catherine Tait, która wprost wyraziła swoje niezadowolenie ze współpracy z Netflixem. Wiele krajów, podobnie jak my, zawarło umowy z Netflixem. Z czasem zaczęliśmy jednak dostrzegać, że dokarmiamy Netflixa, dokarmiamy Amazon, zamiast zasilać własny biznes — powiedziała Catherine Tait. Z "Anią, nie Anną" będzie jak "Lucyferem"? Fani serialu o Ani Shirley liczą, że ich starania o przywrócenie "Anne With an E" zostaną w końcu dostrzeżone przez jeden z popularnych serwisów streamingowych. W komentarzach na forach internetowych często podają oni za przykład "Lucyfera". Przypominamy, że w maju 2018 r. stacja FOX oficjalnie ogłosiła zakończenie jego produkcji po trzech sezonach. "Lucyfer" został jednak przejęty przez Netflixa. Ogromna była w tym zasługa wiernych fanów "Lucyfera", którzy stworzyli petycję i zorganizowali akcję ratunkową pod nazwą #SaveLucifer. Seriale, które zniknęły i powróciły po latach. Które reaktywacje to sukcesy, a które porażki?Zobacz więcej Na razie nie wiadomo, co czeka serial "Ania, nie Anna". Redaktor serwisu Screenrant zauważa, że powstanie 4. sezonu wciąż jest prawdopodobne, o ile tylko serial zostanie wykupiony przez jednego z dużych graczy w branży VOD. Ciekawą informacją dla fanów "Ani, nie Anny" może być również to, że twórczyni serialu Moira Walley-Beckett jest zainteresowana stworzeniem filmu fabularnego o przygodach rudowłosej Ani. To zawsze jakieś pocieszenie! Zobacz galerię "Ania, nie Anna 3" zwiastun: https://www.facebook.com/nie.spie.bo.seriale/