"Ania, nie Anna". Koniec serialu "Anne With an E" w styczniu na Netflix! Pełny zwiastun 3. sezonu już w sieci!

Trzeci sezon serialu "Ania, nie Anna" już w styczniu pojawi się na Netflix. W sieci pojawił się oficjalny zwiastun kolejnej części przygód rudowłosej Ani Shirley. Zobacz, jak zapowiada się ostatni sezon "Ani, nie Anny".

"Ania, nie Anna" ("Anne With an E"), czyli netfliksowa adaptacja "Ani z Zielonego Wzgórza" powraca z nowymi odcinkami już na początku 2020 roku. 3. sezon przygód rudowłosej Ani Shirley będzie można oglądać w serwisie już od 3 stycznia. W sumie zobaczymy 10 nowych odcinków, a każdy z nich będzie trwał ok. 1 godzinę. Warto przypomnieć, że to już koniec historii sympatycznej outsiderki. Nie będzie 4. serii "Ani, nie Anny".

W życiu nie chodzi o to, by odnaleźć siebie, lecz o to, by siebie określić

Netflix opublikował już oficjalny zwiastun 3. sezonu serialu "Ania, nie Anna" ("Anne With an E"). Przeznaczeniem głównej bohaterki jest przeżywanie kolejnych przygód - tych w nowych odcinkach z pewnością nie zabraknie. Zwłaszcza, że Ania ma już 16 lat! Zobacz zwiastun!

"Ania, nie Anna 3" zwiastun:

Trzeci sezon "Ani, nie Anny" miał już swoją premierę w Kanadzie. Widzowie stacji CBC mogą oglądać nowe przygody Ani już od 23 września 2019 r. W nowych odcinkach poruszone zostały m.in. kwestie tożsamości, feminizmu, konfliktów, uprzedzeń i równouprawnienia kobiet. Wszystko to oczywiście z perspektywy żywiołowej, chodzącej z głową w chmurach nastoletniej bohaterki.