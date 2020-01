Anna Lewandowska pokazała ciążowy brzuch. Który to już miesiąc? Druga ciąża jest dla niej inna!

Anna Lewandowska pokazała brzuszek w szóstym miesiącu ciąży. Trenerka i jej mąż Robert Lewandowski w pierwszym kwartale 2020 roku powitają na świecie drugie dziecko. Na razie nie wiadomo czy mała Klara doczeka się braciszka czy siostrzyczki.

Anna Lewandowska w trakcie drugiej ciąży chętniej prezentuje w mediach społecznościowym ciążowe krągłości. Brzuch trenerki jest już całkiem spory!

Anna Lewandowska w ciąży zachwyca się naturą na noworocznych wakacjach z rodzinąZobacz więcej

W dalszej części wpisu Anna Lewandowska przyznała, że nie myśli teraz o powrocie do formy. Zachęca do zdrowego podejścia w kwestii ćwiczeń.

Czy wrócę do formy? Być może (a może jakiś wspólny challenge☺🙈😉?), ale w takim momencie myślenie o formie nie jest dla mnie priorytetem. Chcę być zdrowa więc jestem aktywna, bo wiem, jak ważne jest to dla przebiegu ciąży i późniejszego zdrowia maleństwa. Thats it🤷‍♀ Będę powtarzać do skutku, aby słuchać swojego organizmu. Czujesz, że powinnaś odpuścić - zrób to. Nie porównuj przebiegu swojej ciąży do innych kobiet. To naprawdę nie ma sensu. Każda ciąża jest inna. Najważniejsze to dbać o siebie najlepiej, jak się da, przede wszystkim o maluszka. - dodała Anna Lewandowska.