"Aquaman". HBO stworzy serial o superbohaterze DC! Co czeka Władcę Atlantydy?

DC Comics to jedno z największych wydawnictw komiksowych w USA. W uniwersum DC spotkamy takie postacie jak Batman, Superman czy Wonder Woman. Swoje miejsce wśród bohaterów DC ma także Władca Atlantydy.

Aquaman znany jest z komiksów, filmu James Wana z 2018 roku, cyklu "Justice League" oraz kreskówek, które realizowane były w latach 70. Teraz do tych dzieł dołączy serial animowany "Aquaman: King of Atlantis", który szykowany jest na potrzeby nowej platformy HBO Max. Tak o nowym projekcie wypowiadała się Sarah Aubrey, przedstawicielka HBO:

Ukochani przez fanów, dobrze znani bohaterowie oraz dynamiczne historie to znaki rozpoznawcze własności intelektualnej DC. Dzięki popularności hitu od Warner Bros., jesteśmy pewni, że "Aquaman: King of Atlantis" będzie ekscytującym dodatkiem do naszej wciąż poszerzającej się oferty skierowanej do najmłodszych.