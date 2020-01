"Archiwista". Byliśmy na planie nowego kryminału TVP! Szykuje się "Sherlock Holmes" z Żyrardowa?

Już w piątek, 10 stycznia, o godzinie 21:30 na antenie TVP1 zadebiutuje nowy serial kryminalny pt. "Archiwista". Mieliśmy okazję pojechać do Żyrardowa, gdzie zajrzeliśmy na plan nowego serialu w reżyserii Macieja Żaka!

"Archiwista" odcinek 1 - w piątek, 10 stycznia, o godzinie 21:30 na antenie TVP1

Głównym bohaterem "Archiwisty" jest archiwista Henryk Mikos (Henryk Talar), który z samotnością walczy za pomocą swoistych wycieczek do przeszłości... Chociaż nie wolno mu tego robić, to Mikos na własną rękę wraca do nierozwiązanych spraw kryminalnych, którym stara się nadać nowy bieg.

Przyłapuje go na tym młoda policjantka, Zuza Wasiluk (Paulina Gałązka). Ich relacja jest bardzo burzliwa, o czym mówi nam sama aktorka:

Na początku się nie lubimy, ale potem się okazuje, że tworzymy dobry tandem i świetnie nam idzie wspólne rozwiązywanie spraw. Henryk jest takim mózgiem operacyjnym, a ja jestem jego rękami - zdradza nam Paulina Gałązka.

"ARCHIWISTA" - O CZYM JEST SERIAL?

Aspirantka Zuza Wasiluk (Paulina Gałązka) zaczyna pracę w żyrardowskiej komendzie i wskutek zbiegu okoliczności zostaje przydzielona do archiwum. Poznaje Henryka Mikosa (Henryk Talar), który jest już w wieku emerytalnym, ale wciąż chce pracować. Wkrótce okazuje się, że elektroniczne archiwum nie działa, a Mikos wraca do pracy. Komendant przydziela mu do pomocy nową funkcjonariuszkę. Początki współpracy są trudne. Zuza uważa Henryka za dziwaka. Mimo to zaczynają pracować nad umorzonymi sprawami, by doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości przestępców, którzy uniknęli kary.