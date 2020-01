"Archiwista". Henryk Talar NIE został ojcem w wieku 75 lat! Aktor zrobił sobie żart podczas wywiadu

W czwartek (16 stycznia) media obiegła wiadomość, że 75-letni Henryk Talar ma 3-miesięcznego syna. W wywiadzie dla "Super Expressu" aktor przyznawał, że poszedł w ślady Karola Strasburgera.

Teraz Henryk Talar dementuje te informacje. W rozmowie z "Faktem" aktor zdradził, że miał dość niesatysfakcjonującej go rozmowy i chciał ją jak najszybciej zakończyć.

Plejada.pl poszła za przykładem "Faktu" i dopytała Henryka Talara o te doniesienia. Aktor ponownie zaprzeczył i przyznał, że wiedział, że może tak się stać, że taka informacja pójdzie w świat, ale mimo wszystko liczył, że wywiad będzie autoryzowany.

Powiedziałem słowa o ojcostwie umyślnie, ponieważ wydało mi się, że po to ta pani przyszła. Aby usłyszeć to bzdurzenie. Zabrała mi godzinę czasu po to, aby usłyszeć to byle co. Na temat sztuki w artykule było zero. Po godzinnej rozmowie. Nie żałuję swoich słów, bo to daje mi jeszcze jeden powód do pełnej selekcji w rozmowie z państwem i prawo do takiej selekcji. Nie jestem celebrytą, który chętnie staje na ściance. Wiedziałem, że tak to może się skończyć, choć nie chciałem, żeby tak było.