"Asymetria". Mikołaj Roznerski gwiazdą nowego filmu Konrada Niewolskiego! Będzie to kontynuacja kultowej "Symetrii"?

Konrad Niewolski powraca z nowym filmem. Autor kultowej "Symetrii" postanowił wrócić do ostrej, męskiej i pełnej akcji tematyki, która przyniosła mu największą sławę. Gwiazdą filmu "Asymetria" będzie Mikołaj Roznerski, który opowiedział nam o produkcji!

"Asymetria", chociaż sugeruje to sam tytuł, nie będzie kontynuacją kontynuacją kultowej "Symetrii", chociaż będzie to film utrzymany w podobnym klimacie. Jak zapowiada reżyser, który szczegóły fabuły trzyma jeszcze w tajemnicy, będzie to opowieść o człowieku, który zostaje wplątany w kryminalną aferę. Musi popełnić przestępstwo, żeby bronić swoich bliskich.

"Asymetria" to film, który ma skłonić widza do refleksji na temat systemu wartości, relatywizmu dobra i zła. - Przyznaje reżyser w rozmowie z Gazetą Wrocławską.

W główną rolę w "Asymetrii" wcieli się Mikołaj Roznerski, który od jakiegoś czasu przygotowuje się do tej kreacji. Trenuje fizycznie oraz uczy się obsługi broni. Aktor tak opowiada nam o "Asymetrii":

Jesteśmy na etapie prób z Konradem, przygotowujemy się. Czegoś takiego jeszcze nie grałem, Konrad zobaczył we mnie coś innego. Chodzę, szkolę się, strzelam dużo, przewracam się, mam fajną grupę antyterrorystów, z którą trenuję. - Powiedział nam Mikołaj Roznerski.

W obsadzie "Asymetrii" znaleźli się także m.in. Paulina Szostak, Jan Frycz, Danuta Stenka, Piotr Fronczewski, Marek Molak, raper Popek oraz Joanna Majstrak. Jak informuje Gazeta Wrocławska, w filmie pojawi się także dolnośląski gangster Jacek B. ps "Lelek", który będzie pomagał twórcom filmu w zrozumieniu więziennej rzeczywistości. "Lelek" odsiedział niemal cały piętnastoletni wyrok za kierowanie zbrojną grupą przestępczą i zlecenie zabójstwa. Kilka miesięcy temu został aresztowany pod zarzutem kierowania szajką oszustów podatkowych, ale niedawno wyszedł z aresztu za kaucją.

O współpracy z "Lelkiem" tak mówi Konrad Niewolski:

Z Jackiem bardzo dobrze się nam rozmawia, mamy dużo wspólnych zainteresowań – mistycyzm, tematy biblijne. To człowiek bardzo kreatywny. Mamy w planie różne inne projekty filmowe. Nie wykluczam wspólnej produkcji filmowej. Być może Jacek będzie współproducentem jednego z kolejnych filmów.

Przypomnijmy, że do realizacji "Asymetrii" Konrad Niewolski przymierzał się już na początku 2017 roku. Wówczas gwiazdą projektu miał być Sebastian Fabijański, jednak nie doszło do realizacji zdjęć. Teraz zdjęcia mają ruszyć pod koniec marca, a "Asymetria" do kin trafi 2 października.

"ASYMETRIA" W KINACH OD 2 PAŹDZIERNIKA