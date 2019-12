"Azize". Nowy turecki serial z Hande Erçel anulowany! Co się stało?

"Azize" to turecki serial, którego premiera odbyła się w listopadzie. Niestety produkcja z Hande Erçel została anulowana i nie doczeka się finałowego odcinka. Co się stało?

"Azize" - turecki serial anulowany

"Azize" to historia zemsty i niemożliwej do spełnienia namiętnej miłości. Tytułową rolę w serialu gra znana m.in. z serialu "Miłosne potyczki" piękna Hande Erçel. Aktorka specjalnie do tej roli zmieniła fryzurę.

Hande Erçel zmieniła fryzurę do nowego serialu! Jak teraz wygląda gwiazda "Miłosnych potyczek"?Zobacz więcej

Jak się okazuje, "Azize", której premiera miała miejsce w listopadzie, została anulowana! Turecki rynek serialowy nie jest łatwy do podbicia. Kontrakty reklamowe mogą być zerwane z dnia na dzień, a wtedy produkcja zostaje wstrzymana. Mówi się, że najtrudniejszy okres jest pod koniec roku, kiedy większość kontraktów jest analizowana i przedłużana lub nie.

Taki los spotkał "Azize". Serial został anulowany i nie doczeka się finałowego odcinka.

Najlepsze tureckie seriale