"Azja Express". Łukasz Jakóbiak wyznał, że jest gejem! Dlaczego do tej pory nie mówił o swojej orientacji seksualnej?

Łukasz Jakóbiak, celebryta i uczestnik 2. edycji programu "Azja Express", postanowił na swoim kanale udzielić swojego najszczerszego wywiadu. Łukasz Jakóbiak wyznał, że jest gejem.

To, o czym mówię, jest ważne dla mnie, żebym mógł czuć się wolny. Nigdy jeszcze nie mówiłem, że jestem gejem - powiedział Łukasz Jakóbiak, który tym razem znalazł się po drugiej stronie stołu swojego internetowego show 20m2.

Czemu czekał ze swoim coming outem tak długo? O tym także powiedział Jakóbiak:

To niesamowite, bo nagrałem o tym materiał już trzy razy, ale nie emitowałem go, bo za każdym razem wynajdywałem coś: tu źle światło, tu źle wyglądam. Chcę być wolny. Mam pełną akceptację rodziny, od kiedy wiedzą. Otaczałem się światem, w którym czytałem, że homoseksualizm jest czymś złym, więc pozwoliłem sobie to ukryć, schować to w najgłębsze zakamarki. Teraz wiem, że moja dusza wybrała tak, jak wybrała. Ja się cieszę z tego wyboru. Ale teraz chcę być wolny, chcę mieć możliwość niekrępowania się, chcę żyć coraz bardziej.

Łukasz Jakóbiak popularność zdobył prowadząc internetowe show 20m2, czyli cykl wywiadów z gwiazdami oraz ciekawymi ludźmi. Pomysł chwycił do tego stopnia, że coraz większą popularność zdobywał sam Jakóbiak. Okazało się to dla niego zgubne, gdy nadwyrężył cierpliwość Internautów, oszukując ich, że dostał zaproszenie do słynnego "The Ellen DeGeneres Show". To akcja, której do dzisiaj żałuje Łukasz Jakóbiak, który po tych wydarzeniach zaczął szukać dla siebie punktów zaczepienia także poza siecią, dlatego pojawił się w 2. sezonie programu TVN "Azja Express".

Doceniacie wyznanie Łukasza Jakóbiaka?