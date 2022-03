"Azja Express". To koniec! Dorota Gardias potwierdziła rozstanie ze swoim partnerem. "Chcę wierzyć, że czas wyleczy rany"

Stało się to, o czym większość spekulowała już od dłuższego czasu. Dorota Gardias potwierdziła na łamach jednego z pism, że oficjalnie zakończyła związek ze swoim partnerem Dariuszem Pachutem. Czy gwiazda podała również powód rozstania?

Dorota Gardias i Dariusz Pachut - historia związku

Jedna z najsłynniejszych pogodynek w Polsce poznała swojego byłego już partnera w zeszłym roku, podczas gdy zmagała się z wieloma problemami zdrowotnymi. Dariusz Pachut, który zawodowo jest ratownikiem medycznym, a prywatnie miłośnikiem sportów ekstremalnych, miał przez cały czas niedyspozycji mocno wspierać Dorotę Gardias. Parę połączyła miłość do gór i aktywnego spędzania czasu. W styczniu udali się oni do Szklarskiej Poręby, a w połowie marca zwiedzili Tatry. Relacje ze swoich podróży chętnie udostępniali na łamach mediów społecznościowych. Jednak niedawno fani prezenterki zauważyli, że z jej konta na instagramie zniknęły wszystkie wspólne zdjęcia z Dariuszem Pachutem. Od tego momentu zaczęły pojawiać się podejrzenia, co do tego, czy para jest jeszcze razem.

Dorota Gardias potwierdziła rozstanie

Prezenterka telewizyjna znana m.in. ze swojego udziału w programie "Azja Express" postanowiła w końcu zabrać głos w sprawie doniesień na temat jej związku. Na łamach "Party" odpowiedziała na pytanie odnośnie podejrzeń o rozstanie z Dariuszem Pachutem:

To prawda. Nie jesteśmy już razem. Chcę wierzyć, że czas wyleczy rany – wyznała pogodynka.

Dorota Gardias nie ujawniła jednak powodu rozstania. Stwierdziła, że nie chce wracać do tego, co było. Aktualnie pragnie się skupić na swojej córeczce Hani i spędzeniu z nią wolnego czasu.

Teraz muszę skupić się na mojej córce Hani. Mamy swoje plany. Chcemy razem wyjechać na wędrówkę, bo Hania też złapała górskiego bakcyla – podsumowała rozmowę.

