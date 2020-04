"Bad Boy". Katarzyna Zawadzka ocenia, kto był bardziej wymagający na planie filmu Vegi. Maciej Stuhr czy Antoni Królikowski?

"Bad Boy" to wciąż jeden z najchętniej oglądanych filmów przez polskich użytkowników platformy Netflix. Podczas premiery filmu Patryka Vegi porozmawialiśmy z Katarzyną Zawadzką!

"Bad Boy" to film Patryka Vegi, w którym kontrowersyjny reżyser przygląda się środowiskom kibicowskim oraz stara się ujawnić patologie, jakie kryją się za polską piłką nożną. Efekt uzyskany w "Bad Boyu" jest dyskusyjny, jednak widzowie wciąż chętnie sięgają po film Vegi na platformie Netflix.

"Bad Boy". Filmowa wtórność Patryka Vegi, czyli efektowna powtórka z rozrywkiZobacz więcej

Jedną z gwiazd "Bad Boya" jest Katarzyna Zawadzka, którą zapytaliśmy wprost: na planie był bardziej wymagający Maciej Stuhr czy Antoni Królikowski? Sprawdźcie, co powiedziała aktorka i z kim lepiej jej się pracowało!

Kiedy w grę wchodzi kobieta, nawet więzy krwi przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Przekonają się o tym dwaj bracia, których ścieżki życiowe rozeszły się dawno temu. Starszy Piotr (Maciej Stuhr) został policjantem, dla młodszego Pawła (Antoni Królikowski) napady, kradzieże i narkotyki to styl życia i chleb powszedni. Jednak bezkarność mężczyzny, uwikłanego w przynależność do kibicowskiego gangu Twardego (Piotr Stramowski) kończy się, kiedy za sprawą donosu ląduje w więzieniu. Piotr, doświadczony glina, postanawia wyciągnąć brata z celi, w czym wspiera go nowa dziewczyna Ola (Katarzyna Zawadzka), adwokatka znajdującą paragrafy na najtrudniejsze przypadki. Spotkanie tej trójki zmienia wszystko i inicjuje serię obfitujących w zwroty akcji wydarzeń.