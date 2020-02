"Bad Boy". Katarzyna Zawadzka w czerwieni, Antoni Królikowski i Sławomir Peszko na premierze filmu Patryka Vegi! Kto jeszcze?

We wtorek (18.02) w Warszawie odbyła się uroczysta premiera najnowszego filmu Patryka Vegi, pt. "Bad Boy". Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Katarzyna Zawadzka, Antoni Królikowski i Sławomir Peszko. Kto jeszcze?

"Bad Boy" - uroczysta premiera

Czołowy specjalista od kina sensacyjnego Patryk Vega nie daje o sobie zapomnieć. W najnowszym filmie pt. "Bad Boy" odkrywa najgłośniejsze patologie w polskich klubach piłkarskich. Powiązania z mafią i gangsterami, ustawianie meczów, groźby, zastraszania i agresja na stadionach – wszystko to odnajdziemy w produkcji, w której pierwszoplanowe role grają: Antoni Królikowski, Maciej Stuhr, Andrzej Grabowski, Piotr Stramowski, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Zawadzka i Zbigniew Zamachowski.

Jak zapowiadają twórcy, "Bad Boy" to nie tylko inspirowana prawdziwymi wydarzeniami produkcja, która ujawnia najmroczniejszą stronę środowiska piłki nożnej. To również pełna akcji i wyrazistych postaci historia o miłości, zdradzie, pożądaniu i kobietach, które wolą niegrzecznych chłopców. Przekonywali o tym podczas uroczystej premiery, która odbyła się w Warszawie. Na czerwonym dywanie wszystkich olśniła Katarzyna Zawadzka. Nie zabrakło także samego Patryka Vegi, Antoniego Królikowskiego oraz byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, Sławomira Peszko, który także pojawia się na ekranie. Jak zaprezentowały się gwiazdy i kto jeszcze przyszedł? Zobacz zdjęcia!

"Bad Boy" - opis filmu

Kiedy w grę wchodzi kobieta, nawet więzy krwi przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Przekonają się o tym dwaj bracia, których ścieżki życiowe rozeszły się dawno temu. Starszy Piotr (Maciej Stuhr) został policjantem, dla młodszego Pawła (Antoni Królikowski) napady, kradzieże i narkotyki to styl życia i chleb powszedni. Jednak bezkarność mężczyzny, uwikłanego w przynależność do kibicowskiego gangu Twardego (Piotr Stramowski) kończy się, kiedy za sprawą donosu ląduje w więzieniu. Piotr, doświadczony glina, postanawia wyciągnąć brata z celi, w czym wspiera go nowa dziewczyna Ola (Katarzyna Zawadzka), adwokat znajdującą paragrafy na najtrudniejsze przypadki.

Spotkanie tej trójki zmienia wszystko i inicjuje serię obfitujących w zwroty akcji wydarzeń. Paweł, wykorzystując nadarzające się okazje, próbuje przejąć kontrolę nad największym klubem piłkarskim w mieście. Nie dostrzega jednak, że od dawna jest na celowniku tajnej sekcji policyjnej, prowadzonej przez Adama (Andrzej Grabowski) i prokurator Annę (Małgorzata Kożuchowska). Tymczasem zauroczona Pawłem Ola, coraz bardziej angażuje się w fascynującą znajomość i związane z nią nielegalne interesy. Wkrótce będzie musiała wybierać między lojalnością wobec Piotra, a rodzącym się uczuciem do jego brata.