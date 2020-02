"Bad Boy". Patryk Vega zdradził temat swojego nowego filmu! W tle nowa afera! "Polityka" to przy tym pikuś?

Patryk Vega zapowiedział kolejny kontrowersyjny film! Reżyser po raz kolejny sięgnie po temat związany z bieżącą polityką! Co tym razem wymyślił? Sprawdź szczegóły!

Patryk Vega to jeden z najbardziej kontrowersyjnych polskich reżyserów! Mimo że cały show-biznes żyje teraz premierą jego najnowszego filmu "Bad Boy", to on myślami jest już przy kolejnych produkcjach!

W wywiadzie dla Radia Zet reżyser zdradził, że na jesieni możemy się spodziewać kolejnego filmu. Vega znów sięgnie po politykę i stworzy oparty na faktach film o aferze podkarpackiej, w którą zamieszani byli przedstawiciele świata polityki i wielkiego biznesu.

To będzie film o aferze podkarpackiej. Pozyskałem do współpracy wszystkich uczestników tej afery, którzy dali mi swoje historie na wyłączność i będą razem ze mną promować ten film. (...) To będzie bardzo gruby film. I promocja, która nastąpi, podczas tego filmu zrobi większy rozpierdziel niż "Polityka"!

Główni bohaterowie afery, bracia Rysicz, z pomocą oficerów CBŚ przejęli kontrolę nad podkarpackimi klubami nocnymi. Wśród klientów ich lokali byli policjanci, politycy, biznesmeni, celebryci, a nawet duchowni, którzy byli nagrywani z ukrytych kamer. Takie zabezpieczenie zapewniło przestępcom niemal całkowitą nietykalność.

Vega zapewnia, że jego nowy film będzie bardzo dokładnym odwzorowaniem faktów i może namieszać w polskiej polityce. Czy reżyser wywoła kolejną burzę?

