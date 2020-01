"Bad Boy". Zbigniew Zamachowski po operacji. W szpitalu czuwa przy nim Monika Zamachowska

Zbigniew Zamachowski trafił do szpitala i jest już po operacji. Czuwa przy nim oczywiście Monika Zamachowska, która poinformowała fanów o stanie zdrowia jej męża.

Zbigniew Zamachowski w szpitalu

Niedawno Zbigniew Zamachowski zaczął narzekać na zdrowie. Zbiegło się to w czasie z problemami zawodowymi jego żony, Moniki. Zamachowska została bowiem odsunięta od prowadzenia "Pytania na śniadanie", a jej miejsce zajęła Małgorzata Tomaszewska. Teraz okazuje się, że Zbigniew musiał poddać się operacji.

O tym, co dolega aktorowi poinformowała Monika Zamachowska za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zamachowski przeszedł zabieg artroskopii kolana i przebywa w jednym z kaliskich szpitali. Jego stan ogólny jest dobry, a dziennikarka podziękowała za to całemu zespołowi lekarzy, którzy opiekowali się jej mężem.

Obserwatorzy Zamachowskiej pospieszyli z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia dla Zbigniewa. My do nich dołączamy i przypominamy, że wkrótce w kinach pojawi się najnowszy film Patryka Vegi, w którym zagrał Zamachowski - "Bad Boy". Czekamy!

Źródło: WideoPortal/x-news