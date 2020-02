BAFTA 2020 - wyniki. Sam Mendes i jego "1917" triumfują! Joaquin Phoenix i Renée Zellweger najlepszymi aktorami! [LISTA ZWYCIĘZCÓW]

Nagrody BAFTA 2020 rozdane! Triumfatorem tegorocznej edycji został film "1917" w reżyserii Sama Mendesa. Statuetki zostały wręczone w niedzielę, 2 lutego 2020 w londyńskim Royal Albert Hall. Zobacz listę zwycięzców!

BAFTA 2020 - znamy wyniki!

Nagrody BAFTA, zwane brytyjskimi Oscarami, rozdane! W tym roku największym triumfatorem jest film "1917" w reżyserii Sama Mendesa - zdobył aż siedem statuetek, w tym dla najlepszego filmu oraz obrazu brytyjskiego. Najlepszym pierwszoplanowym aktorem został Joaquin Phoenix, zaś najlepszą aktorką - Renée Zellweger.

Na gali nie pojawił się Brad Pitt, za którego nagrodę dla Najlepszego aktora drugoplanowego odebrała koleżanka z planu, Margot Robbie. Najlepszym filmem obcojęzycznym został koreański "Parasite". Brytyjska Akademia Filmowa nagrodziła Bong Joon-ho i Han Jin Wona także za najlepszy scenariusz oryginalny. Mimo to, impreza nie obyła się bez kontrowersji. Pojawiają się wątpliwości, czy nominacje w wystarczający sposób odzwierciedliły zróżnicowanie brytyjskiego społeczeństwa. Nie było bowiem ciemnoskórych aktorów, nominowanych w kategoriach aktorskich, a wśród nominowanych za najlepszą reżyserię, po raz siódmy z rzędu nie było żadnej kobiety.

Źródło: Press Association/x-news

BAFTA 2020 - lista zwycięzców

Najlepszy film

"1917"

Najlepszy brytyjski film

"1917"

Debiut brytyjskiego producenta, scenarzysty, reżysera

"Przynęta"

Najlepszy film nieanglojęzyczny

"Parasite"

Najlepszy dokument

"For Sama"

Najlepsza animacja

"Klaus"

Najlepszy reżyser

Sam Mendes - "1917"

Najlepszy scenariusz oryginalny

"Parasite"

Najlepszy scenariusz adaptowany

"Jojo Rabbit"

Najlepsza aktorka w roli głównej

Renee Zellweger "Judy"

Najlepszy aktor w roli głównej

Joaquin Phoenix "Joker"

Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej

Laura Dern "Historia małżeńska"

Najlepszy aktor w roli drugoplanowej

Brad Pitt "Pewnego razu... w Hollywood"

Najlepsza muzyka

"Joker"

Najlepsze zdjęcia

"1917"

Najlepszy montaż

"Le Mans '66"

Najlepsza scenografia

"1917"

Najlepsze kostiumy

"Małe kobietki"

Najlepsza charakteryzacja

"Gorący temat"

Najlepszy dźwięk

"1917"

Najlepsze efekty specjalne

"1917"

Najlepsza brytyjska animacja krótkometrażowa

"Grandad was a romantic"

Najlepszy brytyjski film krótkometrażowy

"Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)"

Najlepszy casting

"Joker"