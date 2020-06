BAFTA TV 2020. Nominacje do brytyjskich nagród serialowych ogłoszone. "Czarnobyl" zgarnie wszystko? Zobacz listę nominowanych!

Ogłoszono nominacje do brytyjskich nagród serialowych BAFTA TV 2020. Wygląda na to, że największe szanse na triumf ma zeszłoroczny hit, "Czarnobyl". Zobacz pełną listę nominowanych seriali.

BAFTA TV 2020 - nominacje ogłoszone

Nagrody Telewizyjne Akademii Brytyjskiej są przyznawane nieprzerwanie od 1955 roku. Mówi się, że są to najważniejsze brytyjskie nagrody przemysłu serialowego. Po ogłoszeniu nominacji do BAFTA TV 2020 nasuwa się jeden wniosek - "Czarnobyl" ma największe szanse na zdobycie statuetek. Serial produkcji HBO otrzymał aż 6 nominacji.

"Czarnobylowi" po piętach depcze "The Crown" Netflixa. Historia brytyjskiej rodziny królewskiej ma 4 szanse na nagrodę. Poniżej można zobaczyć pełną listę nominowanych seriali i aktorów w nich występujących:

Najlepszy serial dramatyczny

"The Crown"

"The End of the F***ing World"

"Gentleman Jack"

"Giri/Haji"

Najlepszy komediowy program rozrywkowy

"The Graham Norton Show"

"The Last Leg"

"The Ranganation"

"Taskmaster"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Callum Turner – "The Capture"

Jared Harris – "Czarnobyl"

Stephen Graham – "The Virtues"

Takehiro Hira – "Giri/Haji"

Najlepszy aktor w serialu komediowym

Guz Khan – "Man Like Mobeen"

Jamie Demetriou – "Stath Lets Flats"

Ncuti Gatwa – "Sex Education"

Youssef Kerkour – "Home"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Glenda Jackson – "Elizabeth is Missing"

Jodie Comer – "Obsesja Eve"

Samantha Morton – "I am Kristy"

Susanne Jones – "Gentleman Jack"

Najlepszy serial komediowy

"Catastropher"

"Derry Girls"

"Fleabag"

"Stath Lets Flats"

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

Gremisola Ikumelo – "Famalam"

Phoebe Waller-Bridge – "Fleabag"

Sarah Kendall – "Frayed"

Sian Clifford – "Fleabag"

Najlepszy miniserial

"A Confession"

"Czarnobyl"

"The Victim"

"The Virtues"

Najlepszy serial międzynarodowy

"Euforia"

"Sukcesja"

"Niewiarygodne"

"When They See Us"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Joe Absolom – "A Confession"

Josh O'Connor – "The Crown"

Stellan Skarsgard – "Czarnobyl"

Will Sharpe – "Giri/Haji"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Helen Behan – "The Virtues"

Helena Bonham Carter – "The Crown"

Jasmine Jobson – "Top Boy"

Naomie Ackie – "The End of the F***ing World"

Najlepsze scenariusz komedii

Danny Brocklehurts – "Barassic"

Jamie Demetriou – "Stath Lets Flats"

Phoebe Waller-Bridge – "Fleabag"

Sam Leifer i Tom Basden – "Plebs"

Najlepszy scenariusz dramatu

Charlie Covell – "The End of the F***ing World"

Craig Mazin – "Czarnobyl"

Jesse Armstrong – "Sukcesja"

Shane Meadowns i Jack Thorne – "The Virtues"

Najlepsze efekty specjalne

"The Crown"

"Mroczne materie"

"Czarnobyl"

"Dobry omen"

Najlepsza muzyka

Adrian Johnston – "Giri/Haji"

Andrew Phillips – "War in the Blood"

David Holmes i Keefus Ciancia – "Obsesja Eve"

Hildur Gudnadottir – "Czarnobyl"

