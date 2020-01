"Bajer z Bel-Air". Will Smith rapuje o swojej karierze. Wszystko zaczęło się od kultowego sitcomu

Will Smith był gościem Jimmy'ego Fallona w programie "The Tonight Show", gdzie wspomniał całą swoją karierę rapując. Wszystko zaczęło się od kultowego sitcomu "Bajer z Bel-Air".

"Bajer z Bel-Air" (org. "The Fresh Prince of Bel-Air") to kultowy serial komediowy, w którym główną rolę grał Will Smith. Sitcom opowiada historię nastolatka z zachodniej Filadelfii, który zostaje wysłany do rodziny w Bel-Air. Jego styl życie często odbiegał od norm, którymi kierowali się jego bliscy, co przysparzało mu wiele problemów i przygód.

Will Smith wyprodukuje spin-off popularnego serialu z lat 90.! Znowu zagra główną rolę?Zobacz więcej

Will Smith był gościem "The Tonight Show With Jimmy Fallon", gdzie razem z prowadzącym wykonał hip-hopwy utwór wspominający jego karierę. Wszystko zaczyna się od sitcomu właśnie.

Obejrzyjcie, jak Will Smith i Jimmy Fallon rapują. Nic lepszego już dziś nie zobaczycie:

Dla porównania przypominamy także piosenkę z czołówki, którą wykonywał oczywiście Will Smith:

Źródło: Associated Press/x-news