"Barbaros". Çağatay Ulusoy w nowym tureckim serialu! Kto będzie jego partnerką?

Çağatay Ulusoy zagra główną rolę w nowym tureckim serialu! "Barbaros" będzie opowiadał historię legendarnego tureckiego pirata. Kto będzie jego partnerką?

"Barbaros" - Çağatay Ulusoy w nowym tureckim serialu

Çağatay Ulusoy zagra główną rolę w nowym tureckim historycznym serialu. "Barbaros" opowiadać będzie historię legendarnego pirata, admirała wojsk Imperium osmańskiego. Jego postać pokazana była także we "Wspaniałym stuleciu", a wcielał się w niego Tolga Tekin.

Produkcja może okazać się hitem na miarę "Wspaniałego stulecia", bo przygotowania do niej trwają już od 2017 roku. Çağatay Ulusoy został zaangażowany do tej roli już jakiś czas temu, jednak dopóki nie pojawiły się oficjalne informacje na ten temat, to w tureckich mediach nie kryto zaskoczenia wyglądem aktora: długą brodą i bujną czupryną.

Na razie nie wiadomo, kto będzie partnerką Ulusoya w serialu. W tureckich mediach wspomina się o: Yasemin Kay Allen, Burcu Biricik, Alina Boz, Farah Zeynep Abdullah, Miray Daner and Elçin Sangu. Na razie jednak żadne nazwisko nie zostało potwierdzone.