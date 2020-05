"Barwy szczęścia". Aktorzy wracają na plan! Co z innymi produkcjami? Kiedy nowe odcinki?

Właśnie okazało się, że ekipa "Barw szczęścia" wraca do nagrywania nowych odcinków! Inne produkcje też wrócą na plan? Kiedy nowe odcinki? Sprawdź, co już wiadomo!

Kiedy polskie seriale wracają do telewizji?

W związku z wybuchem epidemii koronawirusa, trzeba było ograniczyć spotkania towarzyskie oraz różnego rodzaju zgromadzenia. Dlatego wszystkie prace nad produkcją polskich seriali także musiały zostać wstrzymane, a ich sezony skończyły się dużo wcześniej. Kiedy aktorzy będą mogli wrócić wreszcie na plan, a my oglądać nowe odcinki?

Rąbka tajemnicy uchyliła Maria Dejmek, czyli Natalia z "Barw szczęścia". Aktorka jest obecnie na urlopie macierzyńskim, ale zdradziła, że już niedługo wszyscy, łącznie z nią, wracają na plan!

W związku z tym, że dostaje od Was mnóstwo pytań czy wrócę do serialu @barwyszczescia.official spieszę z odpowiedzią, już oficjalną: w połowie czerwca po prawie rocznej przerwie wracam na plan!!!🤩 Produkcja serialu zadbała o nasze bezpieczeństwo🙏Plan filmowy będzie zupełnie nową rzeczywistością, w ścisłym „reżimie sanitarnym”😷 Niemniej jestem szczęśliwa, nie mogę się już doczekać!!! - napisała na Instagramie.

A co z innymi produkcjami? Wygląda to podobnie! Jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl., ekipa serialu "Na Wspólnej" także ma wrócić na plan w czerwcu. Nowe odcinki zobaczymy prawdopodobnie dopiero we wrześniu.

Prace nad scenariuszami nowych odcinków trwają nieprzerwanie. Niebawem wracamy na plan zdjęciowy - przyznał Tomasz Karpiński, producent serialu w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.

Jakiś czas temu podawaliśmy, że na plan wraca także ekipa "Pierwszej miłości"! Podobnie ekipy seriali: "Policjantki i policjanci", "Sprawiedliwi - wydział kryminalny" i "Święty".

Wszystko wskazuje na to, że niedługo ekipy seriali nadrobią zaległości, a my będziemy mogli oglądać nowe odcinki już w jesiennej ramówce! Cieszycie się?