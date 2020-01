"Barwy szczęścia". Artur Chowański trafi do szpitala! Będzie umierający? [CO SIĘ WYDARZY]

Artur Chowański już niedługo znów pojawi się w "Barwach szczęścia"! Niestety okaże się, że bohater grany przez Jacka Rozenka trafi do szpitala! Co mu będzie? Sprawdź, co już wiadomo!

"Barwy szczęścia" nowe odcinki od poniedziałku do czwartku o godz. 20:10 w TVP2! W maju zeszłego roku w mediach pojawiła się smutna informacja, iż Jacek Rozenek przeszedł udar i trafił do szpitala. Na szczęście aktor po kilku miesiącach rehabilitacji mógł już wrócić do pracy i obecnie pracuje nad nowymi odcinkami serialu "Barwy szczęścia"! Niestety wygląda na to, że jego bohater, Artur Chowański, również będzie miał kłopoty ze zdrowiem! Z InsaStories publikowanych przez aktorów serialu dowiadujemy się, że leży on w szpitalu, a u jego boku czuwa jego ukochana, Alicja (Monika Dryl) oraz jego syn, Ernest (Krystian Kukułka). - To jest dzisiaj rola życia! My się z Monisią produkujemy, ekipa pracuje, a Jacuś? Proszę bardzo, odpoczywa! Mówi dzisiaj dwa wyrazy! I tak można żyć - zażartował na nagraniu Krystian Kukułka, czyli serialowy Ernest. Co stało się Arturowi? Tego dowiemy się wkrótce!