"Barwy szczęścia". Izabela Zwierzyńska grała w serialu TVP przez 15 lat! Była nastolatką, gdy zaczęła! Zobaczcie, jak się zmieniła!

Izabela Zwierzyńska to aktorka, którą fani serialu "Barwy szczęścia" znają doskonale. Nie ma w tym niczego dziwnego, bowiem młoda aktorka była z serialem TVP związana aż przez 15 lat! Grała w nim od pierwszego odcinka, gdy wówczas miała zaledwie 16 lat! Teraz Izabela Zwierzyńska postanowiła definitywnie pożegnać się z produkcją, a my przyglądamy się temu, jaką transformację przeszła była już gwiazda "Barw szczęścia"!

Izabela Zwierzyńska grała w "Barwach szczęścia" przez 15 lat! Zobaczcie, jak się zmieniła!

"Barwy szczęścia" to jeden z najpopularniejszych seriali Telewizji Polskiej. Gdy produkcja miała swoją premierę w 2007 roku, to niewielu wierzyło, że nowy serial osiągnie popularność zbliżoną do kultowego już wtedy "M jak miłość". A jednak!

Dzisiaj trudno wyobrazić sobie "Barwy szczęścia" bez niektórych, już wręcz ikonicznych, postaci. Aczkolwiek nic nie trwa wiecznie i trzeba zaakceptować, że aktorzy chcą iść dalej. Jedną z czołowych postaci "Barw szczęścia", pojawiającą się w serialu od pierwszego (!) odcinka, była Iwonka Pyrka, córka Marii i Romana, w którą wcielała się Izabela Zwierzyńska. Gdy przyjmowała tę rolę, miała zaledwie 16 lat i zapewne nawet nie sądziła, że zostanie profesjonalną aktorką! Teraz, po 15 latach z "Barwami szczęścia", Zwierzyńska postanowiła definitywnie rozstać się z produkcją! W jej instagramowym wpisie czytamy:

The end of an era… 🎬 Kochani! Dziś zobaczycie ostatni odcinek @barwyszczescia.official z moim udziałem. Dziękuję za cudowne 15!!! lat, wspaniałych ludzi, którzy zmienili moje życie. Cieszę się się, że już nie jestem ruda 🤪 i że wygladam nieco inaczej, ale dobrze powspominać ;) cudny czas! Zaczynałam mając 16 lat. Wow! Przygoda życia i pewien etap się kończy- ahoj! Czas ruszać dalej. Zapraszam Was dziś przed Tv i dziękuję, że dzieliście ze mną losy Iwony Pyrki 🙏🏻 🎞🎞🎞🎞🎦🙃📽 #15years #bye #barwyszczescia #iwonapyrka #koniec #endofanera #theend #pozegnanie #ostatniodcinek

Izabela Zwierzyńska urodziła się 20 grudnia 1989 roku w Warszawie. Zanim zdecydowała się zostać profesjonalną aktorką, ukończyła w psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Następnie, w 2018 roku, ukończyła aktorstwo w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Swoją karierę zaczęła jako nastolatka; miała zaledwie 16 lat, gdy znalazła się na planie "Barw szczęścia". Warto dodać, że w ostatnich latach Izabela Zwierzyńska dokształcała się aktorsko w Wielkiej Brytanii, gdzie w Londynie studiowała w RADA (Royal Academy of Dramatic Art).

Poza "Barwami szczęścia", Izabela Zwierzyńska zagrała również w takich serialach jak m.in. "Ja to mam szczęście!" (2012), "Klan" (2015), "Komisarz Alex" (2019), "O mnie się nie martw" (2020), "Kowalscy kontra Kowalscy" (2021), a obecnie można ją podziwiać w obsadzie "Przyjaciółek".

W 2013 roku Izabela Zwierzyńska wyszła za mąż za Stanisława Gliniewicza. W 2017 roku para doczekała się synka, Franciszka. Niestety, pod koniec 2020 roku okazało się, że małżeństwo nie przetrwało, a oboje układają sobie życie z nowymi partnerami.

ZOBACZCIE, JAK ZMIENIENIŁA SIĘ IZABELA ZWIERZYŃSKA!

