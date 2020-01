"Barwy szczęścia". Józek zostanie oskarżony o gwałt! Pójdzie do więzienia? [CO SIĘ WYDARZY]

Już wkrótce Józek z serialu "Barwy szczęścia" trafi do aresztu! Piłkarz zostanie oskarżony o gwałt. Jak zareaguje na to Julita? Sprawdź, co już wiemy!

Hubert będzie walczył w klatkach! Ukryje to przed rodziną?! W jednym z nowych odcinków serialu "Barwy szczęścia" w drzwiach mieszkania Józka pojawi się policja. Będzie on tym całkowicie zaskoczony. Zaraz potem wszystkie media w Polsce będzie mówić tylko o nim, ponieważ piłkarz będzie podejrzewany o gwałt! - Józef S., napastnik Spartan, aresztowany za gwałt - będzie głosił jeden z nagłówków. Dla bliskich Sałatki będzie to ogromny szok! Jak na oskarżenia zareaguje Julita (Katarzyna Sawczuk)? Czy Józek faktycznie popełnił przestępstwo? Przekonamy się już wkrótce!