"Barwy Szczęścia". Katarzyna Zielińska wraca do rodzinnej tragedii sprzed roku. Gwiazdy postanowiły wesprzeć aktorkę

Katarzyna Zielińska postanowiła upamiętnić zmarłą w zeszłym roku mamę. Aktorka w mediach społecznościowym podzieliła się wzruszającą wpisem, który poruszył nie tylko jej fanów, ale również inne osobistości ze świata show biznesu.

Rodzinna tragedia Katarzyny Zielińskiej

Katarzyna Zielińska, gwiazda serialu "Barwy Szczęścia" w lipcu ubiegłego roku poinformowała o śmierci swojej mamy, Anny Zielińskiej. Słynna aktorka za pośrednictwem profilu na Instagramie opowiedziała wówczas, że jej mama odeszła niespodziewanie. We swoim wpisie Katarzyna Zielińska nie ukrywała, iż ciężko jej pogodzić się z tak bolesną stratą. Wspomniała również, że nie będzie jej już dane odwiedzić z mamą ich ulubionej kawiarni, ani usłyszeć jej głosu w słuchawce telefonu.

(...) Zaskoczyłaś nas tym nagłym spacerem. Miałyśmy iść na kawę do kawiarni Kalusi i na placki z wątróbką. Twoje ulubione. Ale jakoś to ogarnę. Muszę. Tylko powiedz mi, dlaczego w Niebie nie działają telefony??? Byłoby łatwiej, bo zawsze odbierałaś od nas Mamuś. Zawsze - napisała wówczas aktorka.

Katarzyna Zielińska wspomina zmarłą mamę - gwiazdy okazuję wsparcie aktorce

We wtorek 29 marca br. aktorka znana z "Barw Szczęścia" opublikowała wzruszający post na Instagramie, w którym wspomina zmarłą kilka miesięcy temu mamę. Na profilu Katarzyny Zielińskiej można zobaczyć fotografię w towarzystwie mamy oraz siostry, na której widać trzy uśmiechnięte panie pozujące do zdjęcia. Do rodzinnego zdjęcia aktorka dołączyła wzruszający wpis.

M A M C I A. Zawsze przy nas. To niesamowite, ale w tym roku dużo więcej błękitnego nieba i motyli nad moją głową. I wspaniałych dziwnych zbiegów okoliczności. Tylko ten cholerny brak telefonów tam na górze… Kocham to zdjęcie. Tyle w nim błękitu - napisała.

Po publikacji posta, aktorka otrzymała mnóstwo komentarzy próbujących podtrzymać ją na duchu. Część z nich należała do gwiazd, które na co dzień królują w polskim show biznesie.

Przepiękne wszystkie😍 - napisała Beata Sadowska.

🙏🏻💙 - skomentowała Anna Lewandowska.

Piękna głębia tego błękitu! I te Wasze oczy 😍💙💙💙 - stwierdziła Natalia Kukulska.

❤️ - skomentowały Weronika Rosati oraz Paulina Sykut-Jeżyna.

