"Barwy szczęścia". Maria Dejmek pochwaliła się synem! Fani zachwyceni małym Guciem!

Maria Dejmek pięć miesięcy temu przywitała na świecie swojego synka o imieniu Gucio. Chociaż to pierwsze dziecko aktorki, to wprawy jako mama... nabierała na planie "Barw szczęścia", gdzie jej Natalia mamą została już rok wcześniej!

Teraz Maria Dejmek świętuje pięć miesięcy swojego synka i publikuje jego zdjęcia w mediach społecznościowych. Fotografia została opatrzona następującym komentarzem:

„Tak, wiem, że to mało „instagramowe” zdjęcie. Mama taka rozczochrana(zaczęła robić sobie jakieś koki akurat w momencie, gdy nabrałem wprawy w wyrywaniu naprawdę dużej ilości włosów) ja w takiej za dużej czapce (prezent od mojej Babisi, która doskonale mnie zna i wie, że bez czapki na oczach nie ma drzemki🤪) No i moja mama bidulinka ma opaskę na ręku, nabawiła się urazu nadgarstka od noszenia mnie. No cóż takie uroki macierzyństwa. A tak w ogóle kończę dziś 5 miesięcy!!!🥳🥳🥳Pięknej niedzieli Wam życzę!!! Gucio.” #motherslife #motherandson #purelove