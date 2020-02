"Barwy szczęścia" odcine 2200. Franek spotka się z Remkiem! Każe mu odczepić się od Reginy? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2200. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Franek nie będzie mógł spokojnie patrzeć na to, jak Regina poświęca swoje zdrowie dla Remka. Co zrobi Palkowski? Sprawdź, co już wiemy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2200. w piątek, 21.02.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv Regina (Kamila Kamińska) i Remek (Piotr Sędkowski) przygotowują się do konkursu pianistycznego. Intensywne treningi negatywnie odciskają się na zdrowiu ukochanej Franka (Mateusz Banasiuk). Nic więc dziwnego, że mężczyzna w końcu postanowi zareagować! Malwina dowie się, że Wanda udaje ciążę i... postanowi ratować jej małżeństwo!Zobacz więcej W 2200. odcinku serialu "Barwy szczęścia" lekarz stwierdzi, że Regina powinna zrezygnować z gry na pianinie. W przeciwnym wypadku grozi jej nawet niedowład dłoni. - Uważam, że to brawura męczyć dłonie w takiej sytuacji - powie medyk. Kobieta jednak postanowi mimo wszystko wziąć udział w konkursie pianistycznym, aby nie zawieść Remka. Mimo sprzeciwu ukochanego, Czapla postanowi grać dalej na silnych lekach przeciwbólowych. Taka decyzja oczywiście nie spodoba się Frankowi, który postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Palkowski spotka się z Remkiem i zakomunikuje mu, że musi znaleźć sobie nową partnerkę, ponieważ Regina nie będzie mogła wystąpić z nim na konkursie. Jak Białkowski zareaguje na słowa rywala? Odpuści czy może zacznie jeszcze bardziej naciskać na Reginę? Dowiemy się już wkrótce! Zobacz galerię