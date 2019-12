"Barwy szczęścia" odcinek 2162. Kajtek i Oliwka odpadną z "Ex-Ex"! Kto zastąpi ich w programie? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2162. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kajtek i Oliwka opuszczą program "Ex-Ex"! Co czeka ich w realnym świecie? Kto ich zastąpi? Sprawdź, co już wiemy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2162. w poniedziałek, 23.12.2019 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Program "Ex-Ex" dopiero się zaczął, a już wymyka się spod kontroli Justina (Jasper Sołtysiewicz) i Huberta (Marek Molak)! Co jeszcze wydarzy się w reality show?

Skandal w "Ex-Ex"! Sandra i Alan będą uprawiać seks w jacuzzi?! Zobacz więcej

W 2162. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) i Kajtek (Jakub Dmochowski) ostatecznie odpadną z programu. Będą mocno przybici takim obrotem spraw. Pod studiem nagraniowym będą czekać na nich rodzice. Również nie będą w zbyt dobrym humorze.

Szczególnie rozżalona będzie Sabina (Barbara Kurzaj), ponieważ jej matka, sędziwa i schorowana kobieta, fatalnie znosiła udział Kajtka w show i falę krytyki, która spadła na uczestników. Władek (Przemysław Stippa) natomiast odczuje ulgę, że wszystko w końcu dobiegło końca.

Sabina będzie chciała prowadzić samochód po pijaku! Władek ją powstrzyma?!Zobacz więcej

Program "Ex-Ex" będzie jednak trwał dalej. Producenci będą chcieli podbić oglądalność i zaproszą do wioski Antka (Aleksander Dubrowski), byłego chłopaka Magdy (Natalia Sierzputowska), który kiedyś dręczył Kacpra (Jakub Szlachetka). Ma on rywalizować z Jabłońskim o względy dziewczyny. Jak to się skończy?