"Barwy szczęścia" odcinek 2164. Tadeusz żegna się z bliskimi i idzie na przesłuchanie w prokuraturze. Jednak pójdzie siedzieć? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2164. odcinku "Barw szczęścia" Tadeusz będzie miał przeczucie, że jednak pójdzie do więzienia. Pożegna się z bliskimi, ale w prokuraturze usłyszy zaskakujące wieści! Pójdzie siedzieć czy zostanie uniewinniony! Sprawdź!

Tadeusz (Jakub Mróz) przeżywa teraz bardzo trudny czas. Jest przekonany, że to on jest winny śmierci Krystiana (Tomasz Skrzypniak). Teraz sprawa w końcu będzie miała swój finał!

W 2164. odcinku serialu "Barwy szczęścia" okaże się, że były ksiądz jest przekonany, że trafi do więzienia. Dlatego odwiedzi Aldonę (Elżbieta Romanowska), by jeszcze na wolności podarować jej pamiątki po swoim ojcu, żeby przekazała je Aleksowi (Hubert Wiatrowski). - Przecież nie wniosę tego do więzienia. A i tak chciałem dać je kiedyś Aleksowi. Jest moim bratem przyrodnim. Przynajmniej połowa z tego mu się należy - powie. Aldona jednak będzie pewna, że Tadeusz nie trafi za kratki i zacznie go pocieszać. Wtedy on wyzna, że dostał wezwanie do prokuratury i ma złe przeczucia.

Tam jednak okaże się, że Tadeusz jest... niewinny! Pojawią się nowe okoliczności i były ksiądz dowie się, że to nie od zadał śmiertelny cios!

- Krystian Wieja zmarł wskutek obrażeń, których doznał w innej bójce, w którą wdał się kilka godzin po konfrontacji z panem w barze "Marynarz." Zaczepiał tam kelnerki. Był pod wpływem alkoholu. Wie pan, co to oznacza? - usłyszy od prokuratora.

- Że jestem niewinny...

Po tej rozmowie Tadeusz od razu pójdzie opowiedzieć o wszystkim Renacie (Anna Mrozowska). Czy teraz Nawrot będzie w końcu szczęśliwy?