"Barwy szczęścia" odcinek 2172. Łukasz rozpocznie dziennikarskie śledztwo! Czy uda mu się zdemaskować znachora? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2172. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz dowie się o kolejnych ofiarach znachora Abaja. Postanowi przeprowadzić dziennikarskie śledztwo, aby raz na zawsze ukrócić jego działalność. Sprawdź szczegóły!

"Barwy szczęścia" odcinek 2172. we wtorek, 14.01.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Znachor Abaj (Kajetan Wolniewicz) o mało co nie doprowadził do śmierci Izy (Agnieszka Warchulska), matki Paulinki (Lena Jastrzębska). Szarlatan cały czas przyjmuje jednak chorych ludzi, a jego "terapia" stanowi dla nich śmiertelne niebezpieczeństwo. Ktoś musi go powstrzymać!

W 2172. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz (Michał Rolnicki) dowie się, że matka przyjaciółki Kasi (Katarzyna Glinka) również korzystała z usług znachora. Sadowski będzie się obawiał, że Abaj może zaszkodzić jeszcze wielu innym osobom i postanowi zareagować.

Dziennikarz rozpocznie śledztwo. Zapisze się na wizytę do Abaja, aby udokumentować jego nieuczciwe praktyki i zdemaskować oszusta! Czy jego misja się powiedzie? Przekonamy się już wkrótce!