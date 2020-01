"Barwy szczęścia" odcinek 2175. Darek coraz bardziej zaprzyjaźni się z Szubertem! Władek ma się o co martwić? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2175. odcinku "Barw szczęścia" Darek wciąż będzie spotykał się z Szubertem, a ten zaproponuje mu pracę! Jak Władek zareaguje na to, że jego partner będzie spędzał więcej czasu z biznesmenem? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2175. w piątek, 17.01.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Darek (Andrzej Niemyt) i Władek (Przemysław Stippa) jakiś czas temu poznali pewnego biznesmena - Maksymiliana Szuberta (Marcin Stec). Mężczyzna bardzo im pomógł, bo został grantodawcą Władka oraz zgodził się sponsorować klub Janickiego. Tylko czy jego intencje są czyste?

Magda i Kacper spędzą ze sobą noc i... od razu się rozstaną! Dlaczego?Zobacz więcej

W 2175. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józek (Patryk Pniewski) i Darek wrócą ze zgrupowania. Po rozłące Darek i Władek będą chcieli wspólnie spędzić dzień, ale ich plany zepsuje Szubert. Zaprosi Janickiego na lunch i niespodziewanie zaproponuje mu pracę! Okaże się, że biznesmen myśli o założeniu fanklubu Spartan, który zrzeszałby kibiców i młode talenty piłkarskie.

Darek od razu przystanie na tę propozycję, a Maksymilian zaoferuje mu godną płacę. - Doceniam twoją pasję, ale... lepiej się pracuje za godną płacę - powie. Czy to znaczy, że Szubert i Janicki będą spędzać ze sobą coraz więcej czasu? Co na to Władek?

Bożena na randce z przystojnym lekarzem! Dojdzie między nimi do czegoś więcej?Zobacz więcej