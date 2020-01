"Barwy szczęścia" odcinek 2175. Łukasz znienawidzi nowego partnera matki! Postanowi ich rodzielić? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2175. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz pozna nowego ukochanego swojej matki. Senior nie przypadnie mu do gustu... Rozdzieli ich? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2175. w piątek, 17.01.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Niedawno okazało się, że matka Łukasza (Michał Rolnicki), Renia (Ewa Serwa), rozwiodła się z mężem (Marek Lewandowski). Nie rozpaczała jednak po nim długo, tylko w sanatorium znalazła nową miłość - Helmuta (Janusz Cichocki) - który zdążył się już jej oświadczyć...

W 2175 odcinku "Barwy szczęścia" Regina w końcu postanowi przedstawić nowego ukochanego Łukaszowi. Sadowski wraz z Kasią (Katarzyna Glinka) zaproszą ich do siebie. Niestety Łukasz wcale seniora nie polubi… Tuż po spotkaniu z przyjacielem matki, dziennikarz powie ukochanej o swoich obawach co do Helmuta.

- Boże, co za bufon...

- Nie przesadzaj... Bardzo miły człowiek i widać, że jest zakochany w twojej mamie…

- To pozory, ten typ potrafi kochać tylko siebie!

Czy Łukasz przekona matkę do swoich racji i rozdzieli ją z Helmutem?

