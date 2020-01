"Barwy szczęścia" odcinek 2177. Bruno będzie chodził na randki z tajemniczą kobietą! Bożena dowie się o tym? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2177. odcinku "Barw szczęścia" okaże się, że Bruno od jakiegoś czasu pisze w sieci z pewną kobietą. W końcu postanowi się z nią spotkać i zaiskrzy między nimi! Bożena się o tym dowie? Szykuje się rozwód? Sprawdź, co już wiadomo!

"Barwy szczęścia" odcinek 2177. we wtorek, 21.01.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Wygląda na to, że małżeństwo Bożeny (Marietta Żukowska) i Bruna (Lesław Żurek) będzie przechodzić poważny kryzys! Ona zauroczy się przystojnym lekarzem (Piotr Borowski), a on pozna kogoś w sieci...

Bożena na randce z przystojnym lekarzem! Dojdzie między nimi do czegoś więcej?Zobacz więcej

W 2177. odcinku "Barw szczęścia" Bożena przyłapie męża na buszowaniu po Internecie, ale na widok żony Bruno szybko zamknie stronę w przeglądarce. Skłamie jej, że nad czymś pracował, a później powie, że musi wyjść, bo umówił się ze sprzedawcą wyposażenia hotelowych salonów piękności. Bożena nie do końca w to uwierzy, ale pozostawi to bez komentarza.

Tak naprawdę Stański trafi nad Zalew Zegrzyński, gdzie spotyka się z atrakcyjną kobietą. Okaże się, że poznał Helenę (Emilia Ziemnicka) przez Internet i korespondują ze sobą od jakiegoś czasu. W realu też będą się dobrze dogadywać i spędzą ze sobą prawie całe popołudnie! Zaczną planować nawet kolejne spotkania...

- Dawno nie przeżyłem czegoś równie ekscytującego.

- Czyli na tym jednym razie się nie skończy?

- Oczywiście, że nie... Prędko się ode mnie nie uwolnisz.

Bożena dowie się o tym? Czy między Brunem a Heleną dojdzie do czegoś więcej? Tego dowiemy się wkrótce!

