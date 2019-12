"Barwy szczęścia" odcinek 2178. Dramat Malwiny! Adam będzie miał dziecko z Wandą! [CO SIĘ WYDARZY]

W 2178. odcinku "Barw szczęścia" świat Malwiny się zawali - dowie się, że Adam będzie miał dziecko z Wandą! To już definitywny koniec jej romansu? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2175. w piątek, 17.01.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Malwina (Joanna Gleń) była przekonana, że Adam (Marcin Kwaśny) jest mężczyzną jej życia i nic ich nie rozdzieli, choć wszyscy od początku byli przeciwni temu związkowi. Teraz okaże się, że mieli rację...

W 2175. odcinku "Barwy szczęścia" Wanda (Agnieszka Przepiórska) nie ustanie w walce o to, by mąż do niej wrócił. Udzieli tabloidowi wywiadu, w którym obrazi Malwinę i zarzuci jej, że rozbiła jej małżeństwo. - To kobieta, która odebrała mi męża, choć spodziewamy się dziecka - wyzna publicznie.

Dla Malwiny to będzie szok! Od razu umówi się na spotkanie z Adamem, by to wyjaśnić i wtedy wyjdzie na jaw, iż Jabłoński już od jakiegoś czasu, wie, że znów zostanie ojcem... - Nasz związek był pomyłką. Nie chcę cię nigdy widzieć na oczy - rzuci Malwina i zostawi kochanka. Czy to ostateczny koniec tej relacji?

