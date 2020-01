"Barwy szczęścia" odcinek 2179. Jerzy postanowi ratować związek Kacpra i Magdy! Uda mu się? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2179. odcinku "Barw szczęścia" Jerzy zauważy, że w związku Magdy i Kacpra znowu dzieje się coś złego. Postanowi "wyedukować" wnuka w sprawach damsko-męskich! Dzięki temu para wróci do siebie? Sprawdź szczegóły!

Już niedługo Kacper (Jakub Szlachetka) i Magda (Natalia Sierzputowska) spędzą razem noc! Niestety ich szczęście nie będzie trwało długo, bo pokłócą się o to, że dziewczyna opowie o ich seksie w mediach społecznościowych! To będzie koniec ich związku!

W 2179. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Jerzy (Bronisław Wrocławski) i Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska) wrócą do domu z urlopu i od razu zaniepokoi ich zachowanie Kacpra. Zdziwią się, że nie spędza czasu z Magdą, ale wnuk odpowie im, że "pokłócili się i jak zwykle nie rozumie, o co jej chodzi".

Jerzy od razu się tym oburzy, postanowi ratować ten związek i da wnukowi kilka cennych rad na temat spraw damsko-męskich. - Z takim podejściem do kobiet to ty daleko nie zajedziesz. Kobiety szukają czułych mężczyzn, którzy umieją okazać uczucie i zaangażowanie - powie. W końcu Kacper wyzna mu, że jego życie uczuciowe to jeden wielki chaos i przyjmie pomoc dziadka.

- Pomogę ci ten chaos ogarnąć, o ile mi zaufasz.

- Chyba nie mam innego wyjścia. To co teraz?

Jerzy poradzi mu, by spokojnie porozmawiał z Magdą. Ale Marczak będzie czuł, że to nie koniec edukacji wnuka... Czy jego rady mu pomogą i para wróci do siebie?

