"Barwy szczęścia" odcinek 2180. Adrian uratuje Zuzię z jaskini! Filipa zostawi na pastwę losu? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2180. odcinku "Barw szczęścia" przyjaciele zaczną denerwować się tym, że Zuzia i Filip zniknęli w jaskini. Adrian ruszy im na pomoc, ale uda mu się wydostać tylko Zuzię... Co z Filipem? Sprawdź, co już wiadomo!

"Barwy szczęścia" odcinek 2180. w piątek, 24.01.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Zuzia (Anna Adamus) postanowi razem z przyjaciółmi odwiedzić Filipa (Kuba Dyniewicz) na obozie. Nastolatkowie wybiorą się razem do jaskini, ale wydarzy się pewien wypadek...

W 2180. odcinku serialu "Barwy szczęścia" gdy Filip z Zuzią długo nie będą wracać ani odbierać telefonów, koledzy zaczną ich szukać. Okaże się, że para wpadła do groty, więc Adrian (Emil Lipski) na własną rękę spróbuje ich wyciągnąć. - Zuza, idę po ciebie! - krzyknie, by ją uspokoić. Na szczęście znajdzie wychowankę Cieślaków i uda mu się wydostać ją z groty.

Kiedy wyjdą na powierzchnię, Zuzia zacznie błagać Adriana, by pomógł również Filipowi. - Spadło dużo kamieni! On zaraz nie będzie miał czym oddychać! - krzyknie, by go przekonać. Czy Adrian zdecyduje się zaryzykować i wrócić do jaskini po Filipa?

