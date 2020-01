"Barwy szczęścia" odcinek 2181. Znachor zdemaskuje Łukasza! Poda mu truciznę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2181. odcinku serialu "Barwy szczęścia" znachor Abaj odkryje, że Łukasz go szpieguje i poda mu truciznę! Czy Sadowski zginie? Sprawdź, co się wydarzy!

Łukasz (Michał Rolnicki) zacznie uczęszczać na wizyty do znachora Abaja (Kajetan Wolniewicz), który "leczył" wcześniej Izę (Agnieszka Warchulska), aby udowodnić jego nielegalne praktyki. Jak skończy się jego dziennikarskie śledztwo?

W 2181. odcinku serialu "Barwy szczęścia" działalnością znachora zacznie interesować się policja, ale Sadowski będzie chciał zdobyć jeszcze mocniejsze dowody i uda się na kolejną wizytę. Abaj będzie ostrożniejszy, ale gdy Łukasz zaproponuje podwójną stawkę, postanowi go przyjąć. Dziennikarz zostanie jednak rozpoznany przez asystentkę szarlatana.

Kobieta od razu podzieli się swoimi podejrzeniami z szefem. - To on na nas doniósł? Pożałuje! - szepnie do niej Abaj i wróci do Łukasza. Zacznie mieszać różne zioła, które następnie poda Sadowskiemu. Łukasz jednak nie będzie miał zamiaru pić tej mikstury. - Chce mnie pan otruć? Jak innych? - zapyta znachora, a chwilę później na miejscu pojawi się policja.