„Barwy szczęścia” odcinek 2182. Remek będzie znęcał się nad Reginą! Zrobi jej krzywdę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2182. odcinku "Barw szczęścia" Remek wciąż będzie mścił się na Reginie za to, że go odrzuciła. Każe jej grać na fortepianie, choć będzie miała problem z nadgarstkami i doprowadzi ją do dużego bólu! Co zrobi Czapla? Sprawdź szczegóły!