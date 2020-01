"Barwy szczęścia" odcinek 2184-85. Józek zostanie wrobiony w gwałt! Trafi za kratki za niewinność? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2184. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józek wpadnie w pułapkę, która można zniszczyć mu całe życie... Czy trafi do więzienia za gwałt, którego nie popełnił? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2184. w czwartek, 30.01.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Diana (Małgorzata Krukowska), porywaczka Julity (Katarzyna Sawczuk), już wkrótce zacznie wcielać w życie swój plan zemsty na rodzinie Sałatków! W tym celu wykorzysta pomoc swojej siostry, Grety (Katarzyna Sowińska). Czy jej intryga się powiedzie?

W 2184. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Greta będzie czekać na Józka (Patryk Pniewski) przed ośrodkiem treningowym Spartan. - Mogę prosić o autograf dla syna i jego kolegów - zagai do piłkarza. Józek oczywiście się zgodzi. Wtedy kobieta zacznie błagać go, aby odwiedził jej syna, który jej jego wielkim fanem.

Greta zwabi Józka do luksusowej rezydencji i zacznie go ostentacyjnie uwodzić. Sałatka zacznie podejrzewać, że coś jest nie tak. Zacznie szukać sposobu, aby wydostać się z tej kłopotliwej sytuacji. Kobieta jednak nie da mu uciec i wrzuci mu do wina pigułkę gwałtu. Józek momentalnie straci przytomność.

Następnego dnia, w 2185. odcinku serialu "Barwy szczęścia", obudzi się w swoim mieszkaniu i nie będzie nic pamiętał. Na sobie będzie miał zakrwawioną koszulę. Chwilę później do drzwi zapukają policjanci. - Dostaliśmy polecenie doprowadzenia pana na przesłuchanie. Pani Greta Domecka oskarża pana o gwałt - oświadczy funkcjonariuszka.

Sałatka od razu trafi przed oblicze prokuratory, który postawi mu zarzut gwałtu. Czy bohater serialu "Barw szczęścia" trafi do więzienia?