"Barwy szczęścia" odcinek 2186. Regina dowie się, że Remek znęcał się psychicznie nad swoją żoną! Zerwie z nim kontakt? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2186. odcinku "Barw szczęścia" Reginę odwiedzi Ewelina, żona Remka. Okaże się, że muzyk znęcał się nad nią psychicznie! Jak zareaguje na to Czapla? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2186. w poniedziałek, 3.02.2020 o godz. 20:10 w TVP2! - sprawdź program tv

Remek (Piotr Sędkowski) ćwiczy razem z Reginą (Kamila Kamińska) do konkursu pianistycznego. Już kilka razy pokazał swoją prawdziwą twarz i zrobił Czapli awanturę, ale okaże się, że stać go na więcej...

W 2186. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Franek (Mateusz Banasiuk) zauważy, że próby do konkursu kosztują Reginę dużo stresu. Podczas kolejnych ćwiczeń Remek jak zwykle stworzy napiętą atmosferę i nie będzie zadowolony z efektów wspólnej gry. Jeszcze tego samego dnia Czaplę odwiedzi Ewelina (Olga Barej), żona Remka. O dziwo tym razem nie zrobi jej awantury, a... podziękuje jej za to, że pomogła jej podjąć decyzję o rozwodzie! Artystka wyzna dawnej koleżance, że Remek przez lata stosował wobec niej przemoc psychiczną!

- Nie uderzył mnie, co to, to nie! Miał inne metody, żeby mnie stłamsić i sterroryzować… Złośliwości przy byle okazji. Nieustanna krytyka za wszystko, poniżanie... krzyk.

Regina będzie w szoku! Czy teraz zdecyduje się zerwać kontakt z Remkiem nim będzie za późno?

