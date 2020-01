"Barwy szczęścia" odcinek 2188. Agata nie wytrzyma napięcia w pracy! Szef się nad nią znęca? [CO SIĘ WYDARZY]

W 2188. odcinku "Barw szczęścia" Agata zdobędzie się na odwagę i odejdzie z pracy. Wszystko dlatego że jej szef będzie ją gnębił! To dobra decyzja? Sprawdź, co się wydarzy!

"Barwy szczęścia" odcinek 2188. w środę, 5.02.2020

Agata (Natalia Zamrzycka) zdecydowała się pójść do pracy w korporacji, by móc ubiegać się o kredyt razem z Patrykiem (Konrad Skolimowski) i wyprowadzić od rodzeństwa. Jednak jej nowe miejsce pracy to prawdziwy koszmar!

Szef Agaty (Maksymilian Rogacki) daje jej mnóstwo obowiązków i karze za złamanie regulaminu. W 2188. odcinku serialu "Barwy szczęścia" zleci swojej pracownicy, by wykonała dla firmy nowy folder reklamowy. Zażąda, by zadanie było gotowe jeszcze tego samego dnia, ale Agata się zbuntuje.

- To niewykonalne... Na to potrzebnych jest kilka dni!

- Albo to, albo punkty karne!

Nagle Pyrka zrozumie, że nie może znieść tej presji i wykrzyczy, że odchodzi z pracy. - Nie wiem, skąd miałam tyle odwagi - zwierzy się Patrykowi, który uzna, że podjęła dobrą decyzję. Agata teraz znajdzie nową pracę?

